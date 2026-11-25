Guillermo de Juan lleva 16 años viviendo en República Dominicana. Aunque ha establecido su vida en el país, considera que la distancia no debe impedirle participar en las decisiones políticas de España. Por eso se trasladó desde Samaná hasta Santo Domingo para votar en las elecciones generales españolas.

"Es un momento especial para nuestro país y cada cuatro años hay que seguir cumpliendo. Aunque vivimos fuera hace mucho, todavía tenemos arraigo, tenemos familia... entiendo que es importante venir a votar", sostuvo.

Como De Juan, ciudadanos nacidos en España y dominicanos nacionalizados han acudido desde el pasado sábado al Consulado General de España en Santo Domingo para ejercer su derecho al sufragio.

Entre los entrevistados, las razones para participar van desde los vínculos que mantienen con España hasta el sentido de responsabilidad que atribuyen a su condición de ciudadanos.

Para Tirso García, participar en las elecciones de su país, independientemente del lugar donde resida, constituye tanto un derecho como un deber.

"Es un derecho y un deber de cada ciudadano español acudir a este servicio y está muy ágil el proceso", manifestó.

En otras familias, la participación electoral se ha convertido en una costumbre que se mantiene con el paso de los años.

Es el caso de Idalia Morales, una dominicana casada con un ciudadano español, quien explicó que su familia ha participado en estos procesos electorales durante más de dos décadas.

"El proceso muy bien. Como son elecciones, teníamos el deseo de votar, y todo va muy bien. Muy fluido", expresó.

La afluencia de electores fue particularmente notable el domingo 22 de noviembre, cuando se registraron filas de hasta tres horas para votar. Este martes también acudieron numerosos ciudadanos, aunque el procedimiento fue mucho más fluido, de acuerdo con los votantes.

El Consulado General de España anunció el lunes una ampliación del horario de votación desde este martes hasta el jueves 26 de noviembre, debido a la elevada concurrencia de electores.

De Juan explicó que, una vez dentro de la sede consular, el procedimiento toma pocos minutos.

"Es un proceso muy rápido, ellos te registran, pasas a meter la papeleta en el sobre y de ahí a la urna. No tarda ni 20 minutos", explicó.

Paola Sanz, dominicana de padre español, señaló que los electores reciben un turno y utilizan dos papeletas: una para elegir a los diputados y otra para los senadores. También destacó la atención prioritaria que pueden recibir los mayores de 65 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-elecciones-de-espana-desde-la-embajada-de-santo-domingo-adriana-suels-13-90482d52.jpg El Consulado General de España mantiene la prestación de sus servicios migratorios durante el proceso electoral. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-elecciones-de-espana-desde-la-embajada-de-santo-domingo-adriana-suels-12-91e14236.jpg Electores califican como ágil y rápido el proceso de votación en el Consulado de España. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ ›

Las elecciones desde República Dominicana

Aunque las elecciones generales se celebrarán en España el próximo domingo 29 de noviembre, los ciudadanos residentes en el extranjero comenzaron a votar el sábado 21 y tendrán hasta este jueves 26 para hacerlo de manera presencial.

En República Dominicana, la votación se realiza en el Consulado General de España, ubicado en la avenida Independencia, en la Zona Universitaria del Distrito Nacional. El horario fue ampliado de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Los españoles que residen permanentemente en territorio dominicano y figuran inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) también tienen la opción de remitir su voto por correo, cuyo plazo vence este martes 24 de noviembre.

Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), unos 38.7 millones de ciudadanos están habilitados para participar en estas elecciones, de los cuales 2.7 millones residen en el extranjero.

Los electores elegirán a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. La composición del Congreso será determinante para la posterior investidura del presidente del Gobierno español.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-elecciones-de-espana-desde-la-embajada-de-santo-domingo-adriana-suels-2-c1f95304.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/24112026-elecciones-de-espana-desde-la-embajada-de-santo-domingo-adriana-suels-2-c1f95304.jpg Españoles y dominicanos con nacionalidad española esperan su turno para acceder a las urnas y ejercer su derecho al voto. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (Loreg), tienen derecho a votar en las elecciones generales de España los ciudadanos españoles mayores de 18 años que estén inscritos en el censo electoral vigente y no estén privados del derecho al sufragio por una sentencia judicial firme u otras causas establecidas en la legislación.

Votar desde el extranjero Para algunos electores, participar en estos comicios representa una forma de mantener sus vínculos con España, mientras que para otros constituye su primera experiencia en las urnas. Es el caso de Ana Gimena, dominicana de padre español, quien ejerció por primera vez su derecho al voto y consideró que la participación electoral es una responsabilidad de todos los ciudadanos. "Yo considero que todos tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, esa es nuestra responsabilidad. Vine a ser parte del cambio", expresó. También Esteban Soriano, ciudadano español de origen dominicano y residente en el país desde hace 16 años, destacó la importancia de que quienes viven fuera puedan incidir en el rumbo político de España. Soriano explicó que ha votado desde el extranjero durante los últimos 12 años y entiende que la participación de la diáspora contribuye al fortalecimiento de la democracia. "La importancia del proceso es fomentar la democracia en España y que sepan que los que estamos aquí también formamos parte de la toma de decisiones del país", manifestó. Lourdes Pérez, quien reside en España desde hace más de tres décadas y se encuentra de vacaciones en República Dominicana, también acudió a ejercer su derecho al voto, destacando la rapidez del proceso y la atención prioritaria que recibió la población envejeciente. En tanto, Miledys Poyó valoró positivamente la jornada y consideró que los ciudadanos españoles deben aprovechar la oportunidad de participar en las elecciones.