Desprendimiento de concreto en las vigas que sirven de soporte a la estructura en Güibia. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) recomendó reforzar de inmediato la estructura exterior de Plaza Güibia, en el Malecón de Santo Domingo, y restringir el acceso a las áreas afectadas debido al deterioro de sus columnas.

El director general de la institución, Leonardo Reyes Madera, informó este miércoles a Diario Libre que el organismo ya remitió un informe a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Ministerio de Obras Públicas, con las recomendaciones para atender los daños.

Reyes Madera explicó que las principales afectaciones se encuentran en las columnas del perímetro exterior de la plaza, que han llegado al final de su vida útil por la exposición constante al ambiente marino.

Estado de la estructura

Indicó que el contacto con el agua del mar ha provocado el deterioro del concreto y del acero de las columnas, una situación que requiere atención inmediata.

"Nosotros recomendamos que se apuntale de inmediato y que se restrinja el uso en lo que se toma la decisión de cuál es la solución para sustituir esos elementos", expresó.

Aclaró que los daños se concentran en la franja exterior de la estructura y que los elementos estructurales interiores no presentan afectaciones, según la evaluación realizada.

También precisó que la recomendación inicial consiste en apuntalar las columnas dañadas y limitar el acceso a esa parte de la plaza mientras las instituciones responsables determinan cómo proceder con la reparación.

La zona afectada se encuentra frente a la intersección de las avenidas Máximo Gómez y George Washington, en el Malecón de Santo Domingo.

Reyes Madera señaló que la entidad que dirige cumplió con la evaluación y la entrega del informe, por lo que corresponde a la Alcaldía del Distrito Nacional y a Obras Públicas decidir y ejecutar las medidas necesarias.

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