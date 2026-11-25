Los comunitarios de Mariano Cestero, El Carrizal y Vara de Vaca, en Restauración, así como de Trinitaria, Neyta, Corozo y Cruz de Cabrera aseguran que el mal estado de las vías les dificulta transportar sus productos agrícolas hacia los mercados. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Los residentes de las comunidades Mariano Cestero, El Carrizal y Vara de Vaca, en Restauración, así como de Trinitaria, Neyta, Corozo y Cruz de Cabrera, demandan de las autoridades la terminación de sus calles y la reparación de los caminos vecinales.

Los comunitarios aseguran que el mal estado de las vías les dificulta transportar sus productos agrícolas hacia los mercados.

Manuel Contreras expresó que están "pasando las de Caín" y que ya están cansados de reclamar una solución a los distintos gobiernos sin recibir respuestas.

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Llamado al Gobierno

Debido al deterioro de los caminos que comunican a estas localidades, los residentes piden la intervención del Gobierno para resolver la problemática, pues aseguran que los funcionarios no han realizado las diligencias necesarias para atender sus reclamos.

En ese sentido, hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que acuda en auxilio de estas comunidades, ante las condiciones en que se encuentra el tramo carretero que comunica a las distintas zonas.

Según expresan los comunitarios, llevan años recibiendo promesas por parte de políticos y funcionarios de los distintos gobiernos, pero hasta la fecha nadie se conduele de la difícil situación que deben enfrentar debido al abandono de esos caminos y otras problemáticas que afectan a esas comunidades.

Y es que, según narran los agricultores y habitantes de las mencionadas comunidades, el pésimo estado en que se encuentran los caminos les impide transitar libremente, ya que cuando llueve se hace difícil salir de esos lugares, debido a que ni los burros pueden caminar y los vehículos se deterioran de forma continua.