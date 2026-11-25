Representantes de las instituciones públicas y privadas que impulsan el proyecto. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una nueva iniciativa busca contribuir al saneamiento del río Yaque del Norte y evitar que los residuos sólidos arrastrados por su cauce terminen en el océano Atlántico, mediante un programa que combina educación ambiental, investigación científica y aprovechamiento de materiales reciclables.

Se trata del proyecto denominado "Río Limpio, Océano Vivo", presentado este martes por la Universidad ISA, la Fundación Parley Dominicana y Cilpen Global, con una inversión de 2.1 millones de dólares y un período de ejecución de tres años.

La propuesta contempla desarrollar acciones en las provincias Santiago, Valverde y Montecristi, con una cobertura de 1,231 hectáreas y la meta de manejar 1,074 toneladas de residuos plásticos. También proyecta generar más de 30 empleos directos e indirectos.

El rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes, explicó que la iniciativa procura integrar a las comunidades, las instituciones públicas, la academia y los organismos de cooperación internacional en un esfuerzo conjunto para recuperar uno de los principales recursos hídricos del país.

Reyes señaló que uno de los componentes fundamentales será la economía circular, mediante la transformación de los residuos recolectados en materiales con valor agregado que puedan representar oportunidades económicas para los habitantes de las comunidades intervenidas.

Indicó que el proyecto no se limitará a retirar los desechos de las aguas, sino que busca trabajar desde los territorios donde se originan, debido a que una parte de los residuos sólidos que llegan al río termina posteriormente en el océano Atlántico.

Al ser cuestionado sobre las garantías de que esta nueva iniciativa alcance sus objetivos, ante otros programas ambientales que no han logrado los resultados esperados, el rector explicó que se establecerán mecanismos para involucrar a las comunidades en el aprovechamiento de los materiales reciclables.

En ese sentido, destacó que se contempla desarrollar laboratorios para trabajar los residuos y generarles valor económico, de manera que los habitantes encuentren incentivos para participar en su recuperación y manejo adecuado.

De su lado, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, sostuvo que el proyecto busca ir más allá de las jornadas de limpieza y enfrentar las causas que provocan la contaminación de los ríos.

El funcionario advirtió que los residuos que llegan al Yaque del Norte pueden recorrer grandes distancias hasta alcanzar el océano Atlántico, por lo que insistió en que la protección de los mares debe comenzar con el cuidado de las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas.

Asimismo, consideró que la responsabilidad de preservar los recursos naturales no puede recaer exclusivamente sobre las autoridades, sino que requiere la participación de las comunidades, las instituciones y los sectores productivos.

Metas del proyecto

Entre los resultados previstos durante los tres años de ejecución figura el manejo de 1,074 toneladas de residuos plásticos mediante mecanismos de interceptación y gestión integral.

La iniciativa también contempla establecer 15 nuevas alianzas para promover la economía circular, desarrollar un modelo de negocio basado en residuos recuperados y realizar 10 actividades de intercambio de conocimientos.

En el componente comunitario, proyecta capacitar a más de 180 representantes de las comunidades, técnicos y tomadores de decisiones, así como involucrar a unas 5,400 personas en las actividades de implementación.

Además, se elaborará una guía para la gestión integral de los residuos sólidos en comunidades ribereñas.

Participación institucional

La Universidad ISA tendrá a su cargo la ejecución del proyecto y el componente de investigación científica; la Fundación Parley Dominicana aportará su experiencia en prevención de la contaminación marina, educación y movilización comunitaria, mientras que Cilpen Global asumirá la operación de las barreras de interceptación y la gestión de los residuos recolectados.

El lanzamiento se realizó en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, con la participación de representantes del Gobierno, la academia, organismos de cooperación internacional y autoridades de los gobiernos locales. Durante el encuentro también se desarrolló un panel sobre corresponsabilidad y economía circular para la recuperación del río Yaque del Norte y se presentaron acuerdos de colaboración interinstitucional.