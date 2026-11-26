Pese a haber notificado a los medios de comunicación y en sus redes sociales la supuesta inauguración del primero de tres Puntos Wi-Fi Móviles, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) no pudo dar una respuesta concreta sobre las rutas que están siguiendo los autobuses.

Diario Libre se pudo contactar con varios representantes del Indotel, entre ellos su presidente Guido Gómez Mazara, y las respuestas recibidas por cada uno no seguían una misma dirección.

Gómez Mazara explicó que en efecto el servicio de autobuses ya se encuentra operativo.

Empero, cuando se le preguntó cuál es la ruta para ir a validar el funcionamiento del servicio, el funcionario expresó que sería mejor hablar el encargado de esa área para que así den una respuesta institucional.

Esta persona es la coordinadora en la Dirección del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) de la institución, Giselle Dipp.

Cuando el periodista se puso en contacto con Dipp, ella dijo que pese a ser la cabeza del proyecto, "no estaba autorizada para dar información sobre eso" y que esa respuesta debía validarse con el departamento de comunicaciones o a través de la oficina de libre acceso a la información.

"Puede enviar la pregunta por la página del Indotel, no tengo la autorización para decirte si el servicio esta funcionando o no", fue la respuesta de la mujer. A pesar de que había sido referida por el propio Gómez Mazara.

Luego, durante una llamada con un representante de la oficina de acceso a la información este aseguró que el proyecto solo había sido anunciado, pero que todavía no se conocen las rutas y que pronto será anunciado vía su cuenta de Instagram.

"Eso simplemente lo anunciaron, todavía no se ha revelado la ruta. Más adelante se anunciará la ruta y cómo van a operar", dijo el representante.

¿En qué consiste la iniciativa?

Según dijo el Indotel, el proyecto consistirá en la puesta en circulación de autobuses equipados con infraestructura tecnológica que ofrecerán acceso gratuito a internet y capacitación en competencias digitales a comunidades de distintas zonas del país, como parte de las acciones dirigidas a reducir la brecha digital.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, indicó que las unidades podrán trasladarse a los lugares donde las comunidades enfrenten dificultades de conectividad, con el propósito de contribuir a democratizar el acceso a la red y reducir las desigualdades digitales.

Agregaron que cada Punto Wi-Fi Móvil está acondicionado como un espacio educativo con seis estaciones de aprendizaje y una para el instructor, equipado con siete computadoras portátiles y sus respectivos licenciamientos.

La infraestructura incluye cinco puntos de acceso Wi-Fi 6, con una cobertura prevista de al menos 100 metros de radio alrededor de cada autobús, una pantalla de 55 pulgadas y tres pantallas táctiles de 32 pulgadas, además de redes independientes para las actividades educativas y el acceso público a internet.

Las unidades también dispondrán de un sistema autónomo de alimentación eléctrica y respaldo energético, climatización, mobiliario ergonómico y recursos audiovisuales para facilitar las jornadas de capacitación.