Juegos, inflables, la estación de El Grinch, un túnel de colores y numerosas luces navideñas forman parte de las atracciones que disfrutaron decenas de familias este jueves durante la apertura de Villa Navidad 2026.

Entre los visitantes a la atracción estuvo Catherine Ureña, quien contó que cada año visita el espacio instalado en el Centro Olímpico de Santo Domingo y aprovecha la ocasión para compartir con sus hijos.

"Me encantó desde el inicio hasta el final. Me toca la casualidad de que siempre vengo el primer día con mis niños. Resido en Peralvillo, Monte Plata", expresó.

Mientras compartía con sus hijos, Farit y Eiden, en el área de juegos, Catherine aseguró que regresarán en diciembre para continuar disfrutando de las atracciones.

Una opinión similar manifestó Willy Pérez, quien calificó la experiencia como espectacular.

"Yo vengo desde Santo Domingo Este. Siempre vengo con mi familia y espero estar aquí también el año que viene", expresó.

De su lado, Neuris Corniel manifestó que reside en Barahona, pero que aprovecha las festividades navideñas para visitar Santo Domingo.

"Esto está hermoso. No llegamos al inicio de la inauguración, pero aquí estamos", comentó.

Asimismo, Nairoby Germosén, quien acudió junto a su hijo de dos años, su madre y su esposo, destacó la organización como uno de los aspectos que más disfrutó de la inauguración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-211316-238e763e.jpeg Casas de colores en Villa Navidad. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-203124-7a644b6a.jpeg Una familia posa en una casa de colores de Villa Navidad. (DIARIO LIBRE ESTARLIN ROSA) ‹ ›

"Villa Navidad tiene áreas muy bonitas. Me gustó cómo están colocadas las luces. También destaco el orden, la seguridad y el cuidado de los espacios. Sin duda, es una experiencia que disfruté mucho y que recomiendo. Vale la pena vivirla", expresó.

Los visitantes coincidieron en destacar el espacio como una alternativa de recreación que permite compartir momentos de calidad en familia.

Inauguración y actividades

La inauguración fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien exhortó a las familias a disfrutar de las festividades junto a sus seres queridos.

"Lo importante es que la pasemos bien con nuestros seres queridos, con la familia, con nuestros hijos, que estemos felices y contentos", expresó, quien estuvo acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-211259-d171b59f.jpeg La villa está adornada de luces de colores. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-211300-1-1063f460.jpeg Familias acudieron para ser parte de la inauguración. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-211323-b021ec77.jpeg El espacio estará abierto hasta el 6 de enero. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA) ‹ ›

Como parte de la programación navideña, las autoridades tienen previstos conciertos gratuitos en distintos sectores, ferias, espectáculos y otras actividades recreativas.

El Villa Navidad estará abierto al público hasta el 6 de enero de 2027.