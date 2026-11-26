Foto de archivo de vehículos atrapados en un tapón en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) implementará este viernes 27 de noviembre medidas especiales para gestionar el tránsito en las vías del Gran Santo Domingo, ante el incremento del flujo vehicular previsto por la celebración del Viernes Negro.

Entre las medidas anunciadas figuran ajustes en los tiempos de los semáforos, monitoreo del tráfico en tiempo real, regulación del estacionamiento y asistencia de agentes de tránsito en los principales entornos comerciales.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Intrant recomendó a la población planificar sus desplazamientos con anticipación y optar por alternativas de movilidad, como el Metro, el Teleférico y los autobuses del transporte público.

También sugirió el uso de vehículos compartidos, servicios de taxi y la realización de compras en línea para reducir los desplazamientos.

Además, exhortó a los conductores a consultar aplicaciones de navegación asistida por GPS, como Waze, para mantenerse informados sobre las condiciones del tránsito, posibles desvíos y rutas alternas, a fin de reducir los tiempos de viaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/blackfriday20263page-0001-cd704e7f.jpg Operativo de movilidad por el viernes negro. (CEDIDA POR LA DIGESETT)

Coordinación con Digesett y los comercios

El operativo se realizará en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia los principales centros comerciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La institución indicó en un aviso que coordinó acciones con los centros comerciales para facilitar el acceso a sus instalaciones, organizar la circulación vehicular y mejorar la gestión de las entradas y salidas de sus estacionamientos.

Asimismo, exhortó a los establecimientos que no hayan participado en estas coordinaciones a contactar al director regional de la Digesett correspondiente a su municipio.