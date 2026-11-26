La ampliación de las aceras y reorganización de la avenida Sabana Larga, iniciada por la Alcaldía de Santo Domingo Este, que dirige Dío Astacio, presenta un considerable retraso respecto al cronograma anunciado, pues el plazo de nueve meses establecido para concluir la primera etapa ya se cumplió y los trabajos no alcanzan el 50 % de lo proyectado.

La intervención, denominada Remozamiento y Urbanismo Táctico de la avenida Sabana Larga, contempla una extensión de 1.96 kilómetros, dividida en dos etapas. La primera comprende un kilómetro, desde la autopista Las Américas hasta la carretera Mella, mientras que la segunda se extenderá desde ese punto hasta la calle Francisco Segura Sandoval.

Cuando fue presentado el proyecto, el 25 de febrero de este año, la Alcaldía informó que la primera etapa tendría un costo de 49 millones de pesos y sería ejecutada en nueve meses. La inversión total rondaría los 100 millones de pesos, a cargo de la empresa AGP Limited.

La iniciativa fue concebida para ampliar las aceras, reorganizar los cruces, recuperar espacios públicos, colocar bancos y delimitar las áreas destinadas a peatones y comerciantes ambulantes.

También se anunció que contribuiría a reducir los tapones y accidentes, mejorar el drenaje y facilitar la movilidad de las personas con discapacidad.

Sin embargo, el ritmo de ejecución y las condiciones en que permanecen algunos tramos han generado inconformidad entre residentes y comerciantes, quienes aseguran que las intervenciones afectan sus actividades cotidianas y el desenvolvimiento de los negocios.

Comerciantes afectados

Ana Ledy Mateo, comerciante de la avenida Sabana Larga, manifestó que los trabajos han perjudicado considerablemente las ventas porque los clientes tienen dificultades para llegar a los establecimientos.

Explicó que algunos negocios han tenido que cerrar más temprano debido a la disminución de compradores y a las dificultades para acceder a los establecimientos.

Indicó que en determinados puntos, los obreros han intervenido las aceras y luego se han marchado sin regresar durante varios días, mientras los peatones tienen que caminar por la calle, exponiéndose al tránsito de autobuses, carros y motocicletas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-paro-estudiantil-en-boca-chica-dare-collado38-63b06c1d.jpg Obreros trabajan en el "vaciado" de la acera oeste de la Sabana Larga. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-paro-estudiantil-en-boca-chica-dare-collado12-fe5a090f.jpg Los espacios para la arbolización son un peligro para los peatones, que pueden accidentarse. (DIARIO LIOBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-paro-estudiantil-en-boca-chica-dare-collado-914bef08.jpg Se completaron las aceras este y oeste frente a la Iglesia Paz y Bien. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-paro-estudiantil-en-boca-chica-dare-collado14-1d96e95e.jpg El sistema de drenaje pluvial carece de las parrillas que retengan los residuos sólidos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ ›

Mateo afirmó que las autoridades no les han informado cuándo concluirán los trabajos en los tramos intervenidos ni han sostenido reuniones con los comerciantes para explicarles el calendario de ejecución o las medidas que podrían adoptarse para compensar las pérdidas económicas.

En iguales términos se expresó Sara, otra comerciante de la vía, quien aseguró que la intervención ha provocado una reducción importante de las ventas.

Relató que los obreros rompieron la acera frente a su establecimiento y dejaron escombros que dificultan el paso de los peatones y el acceso de los clientes. La acera este es la que presenta mayor avance, pero la oeste solo tiene una extensión de dos esquinas.

La comerciante advirtió que las personas deben bajar a la calle para continuar su recorrido, con el riesgo que representa compartir el espacio con vehículos y motocicletas. Algunas personas se han accidentado al caminar por los trozos de concretos de la demolición de las aceras.

Aseguró que los trabajadores se retiraron después de romper el pavimento y que, hasta el momento de ofrecer sus declaraciones, no habían regresado a retirar los escombros ni a continuar la intervención.

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Cuestionamientos a la calidad de los trabajos

Lino Jiménez, residente en Santo Domingo Este, también cuestionó la calidad de las intervenciones y consideró que el proyecto no ha respondido a las expectativas que generó su presentación.

El ciudadano señaló que, aunque se han construido aceras y contenes, observa deficiencias en los filtrantes, que, según explicó, permanecen sin las protecciones necesarias para evitar que penetren plásticos y otros desperdicios.

También criticó la ausencia de árboles en el diseño y consideró que la recuperación de la avenida debió incluir una mayor incorporación de áreas verdes, debido a los beneficios que ofrecen para el ambiente y la calidad de vida urbana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-paro-estudiantil-en-boca-chica-dare-collado35-fd06cc11.jpg Nueve meses después del anuncio de los trabajos, hay aceras en tierra. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-paro-estudiantil-en-boca-chica-dare-collado29-900de300.jpg Trabajadores preparan la acera para colocarle cemento. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/25112026-paro-estudiantil-en-boca-chica-dare-collado41-583d7d5e.jpg (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ ›

Jiménez manifestó, además, preocupación por la reducción del espacio destinado a los vehículos en algunos puntos, particularmente en las proximidades de los cruces, donde entiende que la situación podría complicar la circulación y aumentar los congestionamientos.

A su juicio, la intervención debe tomar en cuenta el crecimiento inmobiliario y comercial experimentado por la avenida, así como el incremento del parque vehicular que utiliza esa importante arteria de Santo Domingo Este.

Diario Libre consultó a la Alcaldía de Santo Domingo Este sobre el tema. Desde esa institución prometieron devolver la llamada, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Un proyecto que prioriza al peatón

Cuando presentó la iniciativa, el alcalde Dío Astacio sostuvo que la ciudad no debe diseñarse exclusivamente en función de los conductores, sino que también debe garantizar espacios seguros para los peatones y personas con discapacidad.

El ejecutivo municipal informó entonces que, antes de iniciar la intervención, se realizó una consulta a ciudadanos y comerciantes de la zona, en la que el 65.79 % de los participantes calificó de excelente el proyecto.

La arquitecta Leah Hoepelman y Ronny Núñez, representantes de AGP Limited, explicaron en esa ocasión que la propuesta procuraba aprovechar el potencial comercial e inmobiliario de la avenida Sabana Larga mediante una reorganización de sus espacios públicos.