Pese a haber notificado a los medios de comunicación y en sus redes sociales la supuesta inauguración del primero de tres Puntos Wi-Fi Móviles, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) aún no tiene las rutas y no ha iniciado las operaciones del mismo, según pudo constatar Diario Libre luego de una conversación con un agente de la oficina de acceso a la información de la entidad.

Cuando se le cuestionó sobre la ruta que tendrá el autobús para poder verlo y probar su funcionalidad, el agente contestó que aún no está operativo y que ni siquiera se ha revelado la ruta; sin embargo, dijo que la misma será anunciada próximamente vía la cuenta de Instagram del Indotel.

"Eso simplemente lo anunciaron, todavía no se ha revelado la ruta. Más adelante se anunciará la ruta y cómo van a operar", dijo el representante.

¿En qué consiste la iniciativa?

Según dijo el Indotel, el proyecto consistirá en la puesta en circulación de autobuses equipados con infraestructura tecnológica que ofrecerán acceso gratuito a internet y capacitación en competencias digitales a comunidades de distintas zonas del país, como parte de las acciones dirigidas a reducir la brecha digital.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, indicó que las unidades podrán trasladarse a los lugares donde las comunidades enfrenten dificultades de conectividad, con el propósito de contribuir a democratizar el acceso a la red y reducir las desigualdades digitales.

Agregaron que cada Punto Wi-Fi Móvil está acondicionado como un espacio educativo con seis estaciones de aprendizaje y una para el instructor, equipado con siete computadoras portátiles y sus respectivos licenciamientos.

La infraestructura incluye cinco puntos de acceso Wi-Fi 6, con una cobertura prevista de al menos 100 metros de radio alrededor de cada autobús, una pantalla de 55 pulgadas y tres pantallas táctiles de 32 pulgadas, además de redes independientes para las actividades educativas y el acceso público a internet.

Las unidades también dispondrán de un sistema autónomo de alimentación eléctrica y respaldo energético, climatización, mobiliario ergonómico y recursos audiovisuales para facilitar las jornadas de capacitación.