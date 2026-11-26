Deterioro en Plaza Güibia lleva a Telemicro a cancelar su tradicional fiesta. ( ADRIANA SUELLS )

El Grupo de Medios Telemicro anunció este jueves la suspensión de su tradicional fiesta de fin de año en el malecón de Santo Domingo, debido al deterioro de la estructura de Plaza Güibia, donde cada 31 de diciembre se instala la tarima para las presentaciones artísticas.

La decisión fue adoptada por el presidente del grupo de medios, Juan Ramón Gómez Díaz, ante los riesgos que representan las condiciones de la infraestructura para los artistas, presentadores, personal técnico y el público que asiste al evento.

Durante el anuncio, el grupo hizo referencia a la tragedia de la discoteca Jet Set y señaló que busca evitar que ocurra una situación similar.

La empresa considera que, aun cuando el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional intervengan el área, no habría tiempo suficiente para garantizar las condiciones de seguridad que requiere un espectáculo de esa magnitud antes del 31 de diciembre.

En su comunicado oficial, Telemicro agradeció las denuncias de los ciudadanos y las recomendaciones de las autoridades sobre el estado de la estructura.

Onesvie recomienda restringir el acceso

El anuncio se produce un día después de que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) recomendara apuntalar de inmediato las columnas deterioradas de la plaza y restringir el acceso a las áreas afectadas.

El director de la institución, Leonardo Reyes Madera, informó a Diario Libre que remitió un informe a Obras Públicas y a la Alcaldía del Distrito Nacional con las recomendaciones para atender los daños.

El funcionario explicó que las columnas del perímetro exterior de la plaza han llegado al final de su vida útil debido a la exposición constante al ambiente marino. Precisó que los elementos estructurales interiores no presentan afectaciones.

Los daños en la estructura

El pasado martes, el geólogo Osiris de León recomendó cerrar el área afectada hasta sustituir las columnas deterioradas. El especialista advirtió que las grietas verticales observadas en los soportes son señales de un sobresfuerzo estructural y que el riesgo aumenta ante una concentración multitudinaria de personas.

Durante un recorrido por la zona, Diario Libre constató desprendimientos y hundimientos en la superficie de madera, así como daños en las vigas de hormigón y varillas expuestas y corroídas.

Una tradición de más de tres décadas

La fiesta de fin de año de Telemicro se celebra desde hace más de tres décadas y reúne a miles de personas en el malecón de Santo Domingo.

El espectáculo tradicionalmente comienza a las 8:00 de la noche del 31 de diciembre y se extiende hasta las 8:00 de la mañana del primero de enero, con presentaciones de artistas de distintos géneros musicales.

El grupo de medios no anunció la celebración del espectáculo en otra localidad.