Las aceras son de uso público, pero regulado. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las entidades comerciales que requieran el aprovechamiento de las aceras en el Distrito Nacional deberán pagar un 5 % del valor del metro cuadrado en las vías primarias y un 3 % en las secundarias.

Así lo establece la ordenanza 11/2026 aprobada por el Concejo de Regidores. En su primer párrafo establece que todas las entidades comerciales, industriales y de servicio tienen derecho al aprovechamiento del espacio público de la acera de su propiedad de un máximo de 10 metros lineales.

Esos 10 metros están exentos del pago de la tasa de aprovechamiento del espacio público que contempla el artículo 284 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y 51 de la Constitución de la República.

Lo que dice la Ley

"Cuando los usuarios de espacios públicos para aprovechamiento comercial no paguen la tasa establecida, deberán pagar los recargos e intereses correspondientes en aplicación del articulo 276 de la Ley 176-07", indica la ordenanza.

En su segundo artículo, la resolución dispone que la Alcaldía requiera de la Dirección Nacional de Catastro el valor de los terrenos establecidos por esa institución en los diferentes sectores del Distrito Nacional.

Los recursos obtenidos por esa vía serán especializados para la construcción, reconstrucción y mantenimiento de las aceras, contenes y demás espacios de dominio público municipal.

La ordenanza 11/2026 es una de las 15 aprobadas por los regidores desde febrero a la fecha. Durante ese período han sido aprobadas 71 ordenanzas, principalmente reconocimientos a personalidades, reformulación presupuestarias y cambios de vías.