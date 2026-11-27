La Policía Nacional realiza operativos preventivos en las principales arterias comerciales para reforzar la seguridad y proteger a la ciudadanía durante el Black Friday. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) desplegaron este viernes más de 1,100 agentes e inspectores en distintas zonas del país, como parte de los operativos preventivos y de supervisión durante la jornada comercial del Black Friday.

La Policía Nacional dispuso el despliegue de más de 1,000 agentes en las principales zonas comerciales, plazas y puntos estratégicos, con el propósito de reforzar el patrullaje preventivo, prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante sus compras y desplazamientos.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, explicó que el operativo busca fortalecer la presencia policial durante una de las jornadas de mayor actividad comercial del año.

En paralelo, Pro Consumidor movilizó a más de 100 inspectores en todo el territorio nacional para verificar que los establecimientos comerciales respeten los precios y descuentos que anuncian al público.

El director ejecutivo de la institución, Eddy Alcántara, encabezó un recorrido por establecimientos y plazas comerciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte de las labores de supervisión, que también abarcaron Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, San Cristóbal, La Vega y Barahona.

Alcántara indicó que las inspecciones prestan especial atención a los productos de mayor comercialización durante el Viernes Negro, entre ellos los electrodomésticos, para evitar que los consumidores paguen en caja un monto diferente al anunciado o encuentren condiciones de promoción que no fueron informadas en la publicidad.

Sancionarán establecimientos con irregularidades

El funcionario explicó que Pro Consumidor realiza operativos previos desde hace cuatro semanas y advirtió que los establecimientos donde se comprueben irregularidades podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 500 salarios mínimos, conforme a las atribuciones establecidas en la Ley 358-05.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-16-at-111252-am-43c709db.jpeg Un inspector de Pro Consumidor supervisa los establecimientos comerciales como parte del operativo para proteger a los consumidores durante el Black Friday. (CEDIDA POR PRO CONSUMIDOR)

Asimismo, recomendó a los compradores comparar los precios finales entre distintos establecimientos, revisar las condiciones de las promociones y conservar las facturas. También sugirió fotografiar las etiquetas de los productos o guardar capturas de las ofertas publicitadas en caso de necesitar presentar una reclamación.

Los consumidores pueden reportar irregularidades a través del teléfono 567-8555 o de las plataformas de Pro Consumidor. Según Alcántara, los inspectores se mantendrán desplegados mientras los establecimientos comerciales permanezcan abiertos al público.