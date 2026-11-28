Vista aérea del Monumento a los Héroes de la Restauración, en la provincia Santiago, obra que fue remozada. ( PRENSA MINISTERIO DE TURISMO )

Un recorrido por la historia de la Guerra de la Restauración, exposiciones sobre el origen del propio edificio, una biblioteca, una galería de arte y un mirador con vista panorámica de la ciudad forman parte de los espacios que ofrece el renovado Monumento a los Héroes de la Restauración, en la provincia Santiago.

La intervención, entregada el viernes 27 de noviembre por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, incluyó la recuperación de sus cinco niveles museográficos, mejoras en la accesibilidad y la restauración de elementos arquitectónicos de esta edificación.

Experiencia inmersiva

Entre las novedades para los visitantes figura una experiencia inmersiva sobre la cultura del tabaco y su relación con Santiago, desarrollada con el aporte de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar). Esta propuesta utiliza tecnología audiovisual para presentar aspectos de la tradición tabaquera y la identidad cultural de la provincia.

En el segundo nivel del edificio se encuentra la exposición "Historia, Poder y Memoria", que presenta el proceso de construcción del Monumento y las transformaciones de su significado a lo largo de la historia dominicana.

El tercer nivel cuenta con una proyección audiovisual que recrea episodios de la Guerra de la Restauración, conflicto iniciado en 1863 para recuperar la soberanía nacional tras la anexión a España.

Espacios culturales

En el cuarto piso funciona la Biblioteca Pedro Francisco Bonó, habilitada para actividades de lectura e investigación. Mientras que en el quinto nivel los visitantes pueden apreciar los murales del artista español José Vela Zanetti, recorrer la Galería de Arte y acceder al mirador, desde donde se observa Santiago en una panorámica de 360 grados.

La renovación también incluyó un nuevo elevador para facilitar el acceso a los distintos niveles y baños adaptados para personas con discapacidad. En el paso a desnivel de la avenida Francia se habilitó un espacio con baños públicos y una oficina de atención al turista.

En el exterior se instaló un sistema de iluminación que permitirá proyectar los colores de la bandera dominicana durante las conmemoraciones patrias y otras celebraciones de la ciudad.

Los trabajos abarcaron la recuperación de las columnas interiores, los revestimientos de mármol, las escaleras de caracol y los 112 peldaños de la escalinata de la fachada oeste.

Financiamiento y aportes

La intervención requirió una inversión de RD$144.5 millones. El Ministerio de Turismo aportó RD$99.7 millones, equivalentes al 69 % del presupuesto.

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos contribuyó con RD$15 millones para las mejoras de accesibilidad; el Banco BHD destinó RD$10.4 millones a la climatización y Procigar aportó RD$7.4 millones para la experiencia inmersiva.

También participaron la Vicepresidencia de la República, con RD$4.2 millones para jardinería; el Voluntariado del Museo, con donaciones en especie valoradas en RD$3.2 millones; el empresariado de Santiago, con RD$3 millones, y la Alcaldía, con RD$1.6 millones.

La historia de esta edificación se remonta a 1944, cuando comenzó su construcción durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, bajo el diseño del arquitecto dominicano Henry Gazón Bona.

El edificio fue inaugurado el 30 de septiembre de 1953 con el nombre de Monumento a la Paz de Trujillo, como parte de las obras levantadas durante el régimen para exaltar la figura del dictador. Tras la caída de la dictadura en 1961, su denominación fue cambiada a Monumento a los Héroes de la Restauración, en referencia a la guerra librada entre 1863 y 1865 para restablecer la independencia dominicana.

La transformación del nombre también modificó el sentido histórico de la edificación, que pasó de estar vinculada al culto a la figura del gobernante a convertirse en un espacio dedicado a recordar la lucha restauradora y a quienes participaron en ella. El 29 de diciembre de 1961 fue designado oficialmente como Monumento a los Héroes de la Restauración.