Organismos de socorro y otras instituciones participan en el simulacro de terremoto realizado en Santiago. ( CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE )

Más de 300 personas de distintas instituciones de socorro, seguridad y salud participan este sábado en un simulacro de terremoto en el sector Pastor, de Bella Vista, en Santiago, organizado por la Cruz Roja Dominicana para evaluar la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante un movimiento sísmico de gran magnitud.

El ejercicio, denominado "Quisqueya Responde", forma parte de la segunda fase del Proyecto de Fortalecimiento de Preparación y Respuesta ante Desastres en el Caribe. Busca poner a prueba los mecanismos de prevención, mitigación y respuesta, así como identificar posibles debilidades ante una emergencia real.

José Devares, presidente de la Cruz Roja Dominicana en Santiago, explicó que la jornada permitirá evaluar la coordinación entre las instituciones que intervienen antes, durante y después de un fenómeno natural, así como las condiciones de las comunidades ante la interrupción de servicios esenciales.

"La acción de hoy es un simulacro de terremoto en terreno de Santiago de los Caballeros. Tiene como fin evaluar la coordinación interinstitucional de las distintas dependencias que tienen que ver con el trabajo antes, durante y después de los terremotos o cualquier fenómeno natural", expresó.

El representante de la Cruz Roja indicó que uno de los principales aspectos que se evalúan es la capacidad de suministro de agua potable en comunidades vulnerables ante el colapso de los servicios esenciales.

Explicó que seleccionaron el sector Pastor, en Bella Vista, debido a su vulnerabilidad en materia de abastecimiento de agua potable.

"Es ver cuál es la parte de la debilidad que podemos tener en materia de suministro de agua potable en una población altamente vulnerable, como es la escogida para este simulacro de terremoto", manifestó Devares.

Instituciones participantes

En el ejercicio participan la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Ejército, la Policía Nacional, Salud Pública y la Cruz Roja Dominicana, junto con otras entidades vinculadas a la prevención y atención de desastres.

Devares informó que la movilización involucra a más de 300 personas, entre voluntarios y personal especializado de las distintas instituciones.

La Cruz Roja también moviliza equipos de intervención rápida (UNIR) y de emergencia médica procedentes de Santiago, La Vega, Moca y San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte.

Las instituciones coordinan las operaciones desde un comando conjunto establecido en Santiago, donde gestionan las comunicaciones, las notificaciones de activación, la movilización del personal y el despliegue de equipos especializados.

El ejercicio contempla la evaluación inicial de daños y necesidades, operaciones de búsqueda y rescate, primeros auxilios, atención médica, apoyo psicosocial y orientación a las comunidades afectadas.

La jornada cuenta con el financiamiento de la Cruz Roja Italiana y presta especial atención al componente de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), con el propósito de identificar los recursos disponibles y las necesidades que podrían surgir durante una emergencia.

La institución aclaró que las comunicaciones, activaciones y movilizaciones que se produzcan durante la jornada corresponden exclusivamente al simulacro y no responden a una emergencia real.

Recomendaciones ante un terremoto

El terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero de 2010, así como otros movimientos sísmicos registrados en Venezuela y Colombia, forman parte de los antecedentes de desastres que han afectado a países de la región.

Ante la posibilidad de un terremoto, las autoridades de protección civil recomiendan que las familias identifiquen las zonas seguras de sus viviendas, establezcan rutas de evacuación y acuerden un punto de encuentro.