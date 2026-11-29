La vicepresidenta Raquel Peña durante la jornada de entrega del Bono Navideño en Santiago. ( CÉSAR JIMÉNEZ/DIARIO LIBRE )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este domingo en Santiago dos jornadas de entrega del Bono Navideño 2026 a familias de escasos recursos, como parte del programa gubernamental que beneficiará a más de 2.7 millones de familias y personas en todo el país.

La primera actividad se realizó en Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste, donde la vicemandataria compartió un almuerzo navideño con residentes de la comunidad y participó en la distribución de los bonos.

Posteriormente, se trasladó al sector Pekín, en la zona sur de Santiago, donde encabezó otro encuentro con almuerzo y entrega de la ayuda, además de dejar inaugurado el remozamiento del techado deportivo de esa localidad.

Durante su intervención en Cienfuegos, Peña recordó el vínculo que mantiene con esa comunidad desde hace 45 años, cuando acudía junto a los Hermanos de La Salle a alfabetizar a niños del sector.

"Yo tengo un cariño muy especial por Cienfuegos", expresó la vicepresidenta al rememorar aquella experiencia, de la que dijo también obtuvo importantes enseñanzas para su vida.

Peña explicó que el Bono Navideño forma parte del compromiso del Gobierno de acompañar a los hogares dominicanos durante las festividades de fin de año.

"Más de 2.7 millones de familias dominicanas estarán beneficiadas precisamente por este bono", manifestó al referirse al alcance nacional del programa.

Distribución de la ayuda

La subdirectora de Supérate, Addys Then, explicó que la iniciativa contempla la incorporación de aproximadamente 1.4 millones de hogares vinculados al programa Aliméntate, así como otros 1.3 millones de personas que recibirán el bono de manera extraordinaria.

Then indicó que el proceso de selección de los beneficiarios se realizó mediante cruces y análisis de información junto al Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), con el propósito de identificar a las familias que califican para recibir la asistencia.

"Nos hemos esforzado para que el bono navideño llegue a esos hogares", expresó la funcionaria al explicar el trabajo realizado para determinar quiénes reúnen las condiciones para recibir el beneficio.

Reconocen a la vicepresidenta

Durante el encuentro en Cienfuegos, el consejo de la Sala Capitular del distrito municipal Santiago Oeste entregó una placa de reconocimiento a la vicepresidenta Raquel Peña.

En las actividades participaron la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; los alcaldes Ulises Rodríguez y Eddy Báez, así como representantes de Supérate y otras autoridades.

Por su parte, la gobernadora Rosa Santos llamó a los ciudadanos a disfrutar las festividades navideñas con prudencia y responsabilidad, tomando en cuenta la seguridad propia y la de los demás.