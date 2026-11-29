Los trenes 03 y 04 del Monorriel de Santiago llegaron al país y completan las primeras cuatro unidades recibidas para el proyecto. ( CEDIDAS POR PRESIDENCIA )

Santiago. Los trenes 03 y 04 del monorriel de Santiago llegaron al país, con lo que se completa la recepción de las primeras cuatro unidades que integrarán el sistema de transporte, informó este viernes el Ministerio de la Presidencia.

Las unidades serán trasladadas al patio y taller del proyecto, en Santiago, donde se realizarán los trabajos de acoplamiento, adecuación y validación técnica antes de avanzar a las pruebas del sistema.

Avances en infraestructura

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó la llegada de los trenes como parte de los avances en la construcción de la infraestructura ferroviaria.

La incorporación de las unidades permitirá continuar con la integración de los componentes ferroviarios y las pruebas estáticas y dinámicas, mediante las cuales se verificará el funcionamiento del sistema antes de su puesta en servicio.

Características de los trenes

Cada tren está compuesto por cuatro vagones, tiene una longitud aproximada de 50 metros y capacidad para transportar hasta 580 pasajeros.

Las unidades cuentan con espacios para personas con movilidad reducida, asientos preferenciales, sistemas de información y anuncios sonoros, además de señalización interior.

Detalles del monorriel

El monorriel de Santiago tendrá una extensión de 13.2 kilómetros y contará con 14 estaciones.

El proyecto forma parte del plan gubernamental para modernizar el transporte público y reducir los tiempos de desplazamiento en la ciudad.

Con la llegada de estos dos trenes, el proyecto completa la recepción de sus primeras cuatro unidades y continúa los trabajos de infraestructura, equipamiento e integración necesarios para avanzar hacia su etapa preoperativa.