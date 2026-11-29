El director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), informó que se desarrollan trabajos de planificación para los proyectos de acueducto, planta de tratamiento y manejo de aguas pluviales que se contemplan para esa demarcación, cuya ejecución está proyectada para un período de 10 años.

Ramírez explicó que sostuvo una reunión con representantes del sector empresarial, propietarios de importantes cadenas hoteleras, el empresario Frank Rainieri, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, para abordar los componentes de esas iniciativas.

Indicó que uno de los aspectos centrales de la planificación consiste en identificar las fuentes de agua que no están contaminadas, con el propósito de establecer dentro del Plan de Ordenamiento Territorial las zonas que deberán permanecer protegidas y restringidas para determinados desarrollos urbanísticos.

Explicó que buscan evitar que se construyan proyectos sobre los terrenos donde se proyecta extraer el agua, de manera que se preserve la calidad de las fuentes destinadas al abastecimiento.

El funcionario precisó que el proyecto no se ejecutará de una sola vez, sino mediante distintas etapas, debido a que requiere estudios sobre la ubicación de los pozos, la calidad del agua, las rutas y los componentes de infraestructura necesarios.

"Es un proyecto de 10 años, que se va a ir trabajando en fases", manifestó, al asegurar que, aunque todavía no se perciban obras físicas, se avanza en los trabajos estructurales, de diseño y planificación.

Ramírez informó que este jueves tiene previsto recibir en su despacho a una comisión del BID para continuar las conversaciones sobre el acueducto. También anunció un encuentro con representantes comunitarios para abordar estos proyectos.

Planificación territorial

El director distrital señaló que el desarrollo de estas infraestructuras está vinculado al Plan de Ordenamiento Territorial, en el que también se contempla el entramado vial de Verón.

Explicó que para la elaboración de ese componente vial se han gestionado acuerdos con universidades internacionales que ofrecerán apoyo técnico sin costo para el Ayuntamiento, debido a que su realización tendría un costo superior a los 300 mil dólares.

Ramírez indicó que los trabajos relacionados con el acueducto y las demás infraestructuras sanitarias se encuentran en una etapa de planificación que requiere recopilar y verificar numerosas informaciones técnicas antes de definir los componentes y las intervenciones que se ejecutarán.

Aunque no ofreció una fecha específica para el inicio de las obras, reiteró que el proyecto se desarrollará progresivamente durante los próximos 10 años.