$!Acusan al Gobierno de usar el poder para instalar terminal de autobuses en parque

El Comité de Lucha por la Preservación del Parque Nacional Los Tres Ojos y el Parque del Este advirtió la mañana de este jueves que con el reinicio de la construcción

de la terminal de autobuses en el Parque del Este el Gobierno busca utilizar la fuerza y el poder por encima de la ley para implantar la obra.

“Danilo Medina y el alcalde Alfredo Martinez violan la Ley 64-00, la Ley 176-07 y el proceso legal que se está llevando a cabo desde el pasado año donde se busca conservar un bien público que nos pertenece a todos, a través de la utilización de la fuerza y el poder quieren desoír lo que tanto hemos venido defendiendo con la ciencia y nuestras leyes”, dijo el aspirante a alcalde por Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, como uno de los voceros del colectivo.

Manifestó que con este último atropello las autoridades dejan ver claramente que no les importa el fallo que hizo el Tribunal Superior Administrativo y que no les da la razón, ignorando que el Tribunal Constitucional está apoderado del expediente y aún no se ha pronunciado, aclaró Jiménez.

De su lado, los comunitarios que se apostaron en el lugar, advirtieron, además, que de seguir con las acciones que consideran ilegales las próximas acciones que tomarán serian más contundentes, ya que el ir a los tribunales, agotar los procesos legales y mostrar una actitud de diálogo racional ha sido irrespetada por las autoridades.

Los líderes de la iglesia, clubes deportivos, representantes de juntas de vecinos y líderes comunitarios, denunciaron que con el accionar de las autoridades municipales

y el Ministerio de Obras Públicas, quienes desde el inicio actúan contrario a los preceptos legales, se evidencia una clara intención de pasarle por encima a todo el que ses oponga.