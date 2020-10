$!Administrador de la Lotería Nacional alerta sobre incremento bancas ilegales

El Administrador general de la Lotería Nacional Dominicana, Luis Maisichell Dicent, manifestó preocupación por el aumento de bancas de loterías ilegales que hay en país, por lo que hace un llamado a los dueños de bancas de loterías.

“Hay que crear un diálogo sincero y responsable, de poner un paro definitivo a todo el desastre que hay con relación al tema de las bancas ilegales; debemos ponernos de acuerdo”, indicó Maisichell.



Agregó que el país necesita adecentar los juegos de loterías y que por lo tanto, eso implica responsabilides del Estado y de los comerciantes.



Señaló que el país no puede seguir mendigando justicia, cuando lo que se está haciendo por detrás es promover la injusticia, al no pagar los impuestos, los cuales son utilizados para una mejor educación y mejor salud y mejores sueldos para la Policía Nacional.



El funcionario Invitó a hacer un pacto nacional donde se detenga la práctica de abrir bancas y verifones ilegales.



“El presidente de la República, Luis Abinader, está claro de esto, por lo que nos ha enviado a los pueblos a promover la transparencia de la Lotería Nacional”, señaló.



Dicent Reconoció también que hay dueños de bancas que quieren volver a la legalidad, pero que en el pasado le ponían un precio que no era posible pagar, porque querían obligarlos a pagar una mafia por detrás.