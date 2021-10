$!Advierten al alcalde de SDE que harán protesta por charco de agua que enferma a la comunidad en Prados del Cachón

Residentes en la manzana C de los Prados del Cachón exigieron al alcalde de Santo Domingo Este la reparación inmediata de los filtrantes de la localidad, que provoca estancamientos de aguas que están causando enfermedades a niños y a adultos mayores.

Manifestaron que bautizaron el charco con el nombre de Río Manuel Jiménez, porque están cansados de hacer solicitudes a la alcaldía de Santo Domingo Este, por lo que esperan que las autoridades del cabildo solucionen de forma definitiva el problema.

“Manuel Jiménez ha pasado por aquí dos veces y ha hecho fotos y nada. Hemos tenido que construir muros en las marquesinas para que el agua no entre a la casa”, afirmó Antonio Ledempo, que a diario tiene que hacer malabares en su motor para poder entrar a su vivienda.

Reiteraron que la salud de los residentes en la calle Manzana C está amenazada por la cantidad de agua que lleva estancada varias semanas, al tiempo que advirtieron que organizarán una protesta si en un plazo de dos semanas no reparan los filtrantes dañados.

“Llueva o no llueva, aquí el agua no baja. Este lago está lleno de macos y todo tipo de alimañas que afectan la salud de las personas. Ya estamos cansados de tanta indolencia y el alcalde vive a tres calles de por aquí”, precisó Jesús Sánchez, residente en la calle Manzana C de los Prados del Cachón.