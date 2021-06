$!Advierten sobre riesgos de vertedero próximo a los humedales del río Ozama

La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Isabel de la Cruz, sobre la presunta intención del alcalde del municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, de instalar un vertedero próximo al sector Villa Liberación, dijo que se trata de un proyecto que afectaría al medio ambiente y la salud de los munícipes.

Denunció que se propone instalar el vertedero sin importar que el lugar forma parte de la zona de amortiguamiento del parque natural humedales del río Ozama y sin contar con un permiso del Ministerio de Medio Ambiente.

“El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este dejó sobre la mesa el conocimiento de otorgar licencia de uso de suelo, lo que se pretende conseguir, para instalar allí el depósito de los desperdicios sólidos recolectados en el municipio, pese a que no se cuenta con un estudio ambiental. Son pretensiones que han querido hacer a espaldas de la comunidad”, manifestó.

Isabel de la Cruz conjuntamente con los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez Beato, Bolívar Valera y Franklin Martínez, asistieron a la sesión del miércoles de la Sala Capitular junto a comunitarios de Villa Liberación, El Tamarindo y San Luis para respaldar a la comunidad y mostrar su repudio a las “intenciones de convertir el lugar en un basurero”.

“Queremos que expliquen a los comunitarios y a las autoridades, cuál es el proyecto que desean implementar en el municipio, porque ellos aún no lo tienen definido. No tienen ninguna especificación, ni tienen autorización. No se puede aprobar un uso de suelo cuando no se tiene terreno. Nosotros no nos oponemos al proyecto, sabemos que se necesita, pero para eso se debe buscar el lugar idóneo para que se pueda realizar. En esa zona no se puede hacer, porque el río Ozama no aguanta más embate, ni ser intervenido”, declaró.

En tanto, Luis Henríquez Beato, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que este proyecto lo está manejando la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (​Propeep).

Dijo que Propeep está "usurpando" las funciones del Ministerio de Medio Ambiente y de la Alcaldía de Santo Este, ya que está actuando “fuera de sus competencias”, cuya acción ha generado conflictos.

“Prácticamente las autoridades del Propeep y el alcalde de Santo Domingo Este habían dado por hecho que Villa Liberación era el lugar ideal para desarrollar la obra, sin hablar con sus residentes. Ellos vinieron e hicieron una vista pública y se encontraron a los comunitarios vociferando consignas”, argumentó el legislador peledeísta.

Agregó que es un proyecto de mucha envergadura que Santo Domingo Este podría tener, pero que se debe evaluar en qué área materializar, ya que va a impactar en el cambio del uso del suelo, a disminuir la calidad de vida de la gente y a reducir el costo de los terrenos adyacentes.

“Nosotros como legisladores estamos requiriendo de las autoridades que se den los debidos pasos, para que se cumpla con la Ley de Residuos Sólidos y con los debidos procedimientos de participación social. Además, que seamos convocados todos sin banderías políticas para dirimir ese tema”, puntualizó.