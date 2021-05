$!Agridulce relación entre Medio Ambiente y empresa Seaboard

Para marzo de 2017, el Ministerio de Medio Ambiente informó a la empresa Transcontinental Capital Corporation (Seaboard) que la licencia ambiental de Estrella del Mar II no sería renovada y que se le daba un plazo de seis meses para su traslado fuera del río Ozama.

“Lo que sí dice la resolución es que teníamos permiso ambiental para ambas plantas, ratifica que tenemos permiso ambiental renovable hasta el 2025 para ambas plantas y que el mismo a la solicitud que hicimos para separar los permisos era parte de unos trámites que ni siquiera es algo que el gobierno aprueba o no para obtener la concesión de explotación de obras eléctricas”.

Para el gerente general de la empresa Seaboard, Armando Rodríguez, la resolución 0022-2021 no tiene justificación ni base legal porque no se fundamenta en incumplimientos por parte de la empresa, ni se le acusa de contaminación al medio ambiente ni nada reñido con la Ley.

Rechazan permanencia de barcazas

El Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), organizaron una parada ciudadana frente al puente flotante sobre el río Ozama en señal de protesta por la instalación en su cauce de la nueva barcaza flotante de generación eléctrica Estrella del Mar III, propiedad de la compañía Seaboard.

El pasado viernes la nueva planta Estrella del Mar III entró al puerto de Santo Domingo pese los recursos legales interpuestos para evitarlo hasta tanto los tribunales competentes no fallaran en torno a los requerimientos de suspensión de los permisos ambientales realizados por Insaproma.

Isaías Lara, vocero de Pacma, saludó la decisión del Ministerio de Medio Ambiente contenida en la resolución No. 00022-2021 de fecha 30 de abril, que resolvió modificar la licencia ambiental 0003-01-Renovada, sustituyendo la operación de la planta Estrella del Mar II por la nueva planta y por un período de dos años no renovable. Sin embargo, declaró que “la decisión es, en sí misma, insuficiente pues no da respuesta al verdadero problema que se mantiene vigente: la presencia en el río Ozama de una planta de eléctrica que genera contaminación física, visual y sonora a los habitantes de la Ciudad Colonial y zonas aledañas, y que su sola presencia constituye una violación a la decisión presidencial de sanear el río Ozama”.

Tanto Pacma como entidades aliadas y comunitarios presentes ratificaron su firme oposición a la presencia de ambas plantas en el río Ozama y urgieron al Gobierno a buscar una salida que, sin afectar el legítimo derecho a emprender que le asiste a los nacionales y extranjeros en el país, no constituya una vulneración del derecho fundamental a un medioambiente sano que tienen todos los dominicanos.