$!Alcalde Collado inicia trabajos de rescate del parque Las Praderas

La Alcaldía del Distrito Nacional inició la primera etapa del trabajo de remozamiento del parque Las Praderas a un costo de 4.3 millones de pesos.

Durante años, los residentes habían reclamado diversas obras a los gobiernos municipales, pero ninguno les hacia caso.

Entre las intervenciones que se harán al parque están la reparación del túnel construido entre las avenida Privada y Gustavo Mejía Ricart, reparación del gazebo de la parte Norte.

De igual modo, remozamiento de las canchas, reparación de baños, la construcción de una cancha de tenis, iluminación, pintura y otras necesidades.

El alcalde David Collado dijo que desoyó los consejos que daban cuenta de que no debía hacerles caso a las presiones de la gente porque era chantaje.

“Siempre le dije a mi equipo, a los que trabajan en obras comunitarias y a los que trabajan en el área de infraestructuras que había una comunidad que tenía 14 años sin ser escuchada. Y que teníamos que ser tolerantes ante la desesperación, así fuera en nuestros primeros 100 días porque a veces las veíamos un poco injustas, solo tenemos 100 días y ya me están pidiendo, ya me están reclamando, inclusive con la prensa, pero yo sabía que era la desesperación de no sentirse escuchados”, señaló.

Informó que en tres ocasiones visitó el parque para conocer las problemáticas y que le sorprendió que ese lugar no tiene nada que envidiarle al Mirador Sur y que se comprometió con los vecinos a devolverle a la comunidad un boulevard de la salud con reglas claras.

Indicó que no podía terminar su gestión sin cumplir su palabra empeñada de hacer las transformaciones requeridas para impactar en la calidad de vida de la gente de esa comunidad.

“Me voy, pero me voy con la frente en alto. Me voy, pero me voy con dignidad mirando a mi hija a los ojos y sabiendo que lo hice de la mejor manera que pude”, sostuvo.

De su lado, Ana Nadal, presidenta de la Asociación de Juntas de Vecinos de Las Praderas, indicó que reciben con agrado la respuesta de la Alcaldía, en la persona del alcalde David Collado, el haber escuchado sus solicitudes por el rescate del parque.

Indicó que algunas personas que utilizan los peatonales hasta se han caído por las malas condiciones de los mismos.

“Le daremos seguimiento, no lo vamos a soltar, lo vamos a acompañar en este trabajo”, dijo la dirigente comunitaria.