$!Alcalde Collado recibe las llaves de la ciudad de San Salvador

La Alcaldía de San Salvador entregó al alcalde del Distrito Nacional de la República Dominicana, David Collado, las llaves de la ciudad salvadoreña, a quien reconoció como huésped distinguido, en un acto realizado en la Plaza Divino Salvador del Mundo de El Salvador.

Una comunicación de prensa del Ayuntamiento del Distrito Nacional dice que el reconocimiento busca fortalecer la hermandad y los lazos de amistad y cooperación entre ambas ciudades.

La visita se realizó en el marco de intercambio de experiencias relacionadas a la buena gestión. Collado, además de agradecer por los honores recibidos, destacó las acciones realizadas por su gestión hasta el momento.

“Estoy aquí como alcalde de la ciudad primada de América y me siento orgulloso de lo que hemos podido lograr en dos años y tres meses. He trabajado todos los días de la semana. Lo he hecho con entrega, con amor, con decencia respetando la dignidad de los seres humanos sin importar ideologías políticas o de partidos”.

De su lado, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, felicitó al alcalde Collado por la transparencia con que ha manejado su gestión y destacó el interés de su ciudad en mantener lazos estrechos de amistad con el fin de modelar las buenas acciones.

En la agenda del alcalde dominicano por la ciudad de San Salvador incluyó también un recorrido por las canchas de fútbol y baloncesto para conocer más a fondo el proyecto “Canchas para todos” que promueve su homólogo Muyshondt.