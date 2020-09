Alcaldesa Mejía apoya traslado de vendedores de la pulga

Explicó que se han reunido en varias ocasiones con los vendedores para dialogar sobre el tema y aclaró que en ningún momento la Alcaldía ha pensado en eliminar el mercado de pulga y más bien lo que quiere es organizarlos para que no se afecte el tránsito y haya más seguridad para vendedores y compradores.

Silvano Parra, enlace entre la Alcaldía de santo Domingo Oeste y los vendedores, explicó que se ha hablado con los comerciantes y se les ha explicado el motivo de su traslado a la autopista 6 de Noviembre donde el proyecto que contemplan construir tiene las condiciones dignas para que puedan vender sus artículos sin problemas con cafeterías, baños y otras comodidades que no tienen en el kilómetro 12 de la Independencia.

Indicó que ha apoyado la iniciativa del alcalde José Andújar, de Santo Domingo Oeste y que se está trabajando de manera conjunta y dijo estar de acuerdo con que el mercado sea trasladado para que no se obstruya el tránsito en el lugar.

Sin embargo, el presidente de La Federación Nacional de Comerciantes del Mercado de La Pulga, José Manuel Caro, dijo que lo que están solicitando en la actualidad es que las autoridades de santo Domingo Oeste y del Distrito los dejen trabajar en el kilómetro 12 en lo que resta de año y el próximo año buscar otro lugar donde ubicarse.

Recordó que desde la pandemia no han vuelto a trabajar, tienen deuda y no tienen recursos para alimentar a sus hijos porque no se les permite trabajar.