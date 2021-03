$!Alcaldía de SDN sortea obras por más de 58 millones de pesos

La Alcaldía de Santo Domingo Norte sorteó este martes 27 obras del Presupuesto Participativo que serán construidas por ingenieros y arquitectos del municipio, por un monto total de 58,352,732.8 pesos, y que beneficiarán a miles de munícipes en diferentes sectores de las zonas urbana y rural.

Entre las obras a realizar hay construcción de aceras y contenes, iluminación de sectores, mini acueductos, saneamiento de cañadas, reparación de viviendas y construcción de parques y canchas deportiva, entre otros proyectos que beneficiarán a miles de ciudadanos de los 27 sectores beneficiados con este primer sorteo.

El alcalde Carlos Guzmán exhortó a los oferentes a realizar trabajos de calidad por el bienestar de la ciudadanía y de ellos mismos, y les explicó que tanto él como los regidores, las comunidades y la comisión de seguimiento, se mantendrán vigilando para que no haya engaños con obras mal construidas y se asegure una buena inversión de los fondos públicos.

“Yo quiero hacerles varias peticiones, la primera es, que los que salgan agraciados el día de hoy felicitarlos, y a los que no, no se preocupen porque la dinámica va a continuar y habrá más oportunidades. Segundo, si usted va a hacer una obra, hágala bien, no se coja los cuartos porque vamos a fiscalizar y el que no lo haga bien le vamos a quitar la obra y lo vamos a someter al Codia (Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores), aunque sea hermano mío”, dijo Guzmán.

Indicó que desde que se termine la cubicación se entregarán los pagos y reiteró el llamado a los comunitarios para que les den seguimiento a las obras porque ellos son los dueños y los beneficiados, por lo que deben estar de manera activa velando cada proceso para que se haga lo mejor.

En una nota de prensa se indicó que el sorteo se realizó en la explanada del ayuntamiento con la participación de 93 ingenieros y arquitectos del municipio, además de la vicealcaldesa Blanca Rodríguez, presidente del Concejo de Regidores, Desiderio Muñoz, la notario público Yarilis Sánchez, la representante del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la arquitecta Ingri Lockward, la coordinadora del Consejo Económico y Social, Helena Fani y el director de Presupuesto Participativo del ayuntamiento, Antonio Manuel Rodríguez.