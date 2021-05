Alcaldía dice caso negocios en el Mirador Sur están en proceso judicial

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que está en proceso legal para la recuperación de locales comerciales en el Parque Mirador del Sur, avenida Anacaona esquina José Núñez de Cáceres que usufructúan particulares.

La dirección de comunicaciones informó que prefiere no emitir comentarios sobre el proceso y que continúe su curso en la justicia. Elizabeth Mateo, directora de Comunicaciones dijo que las razones por la que se ha procedido es por las denuncias de ruidos por parte de vecinos.

“Es un proceso que se encuentra en jurídica actualmente y está tomando su curso legal”, informó Mateo.

Angel Eschiffino, es el propietario del restaurante Anacaona Garden, S.A. y cuenta que en varias ocasiones las autoridades han ido al negocio y los decibeles están incluso por debajo de lo requerido, se mantiene el lugar limpio y no violan ninguna ley. Otro negocio como Asadero del Parque Bar & Karaoke no funciona desde que comenzó la pandemia el año pasado

Informó que desde la gestión del alcalde David Collado ha hecho gestiones para renovar el contrato, pero que las autoridades no han dado muestra de interés, por lo que no entienden lo de la resolución del concejo de regidores que otorga poderes a la alcaldesa.

Indicó que siempre ha estado dispuesto a dialogar, pero que no ha sido así de la otra parte y que lo último que se ha hecho es bloquearle el pago por el uso de las instalaciones

“Nunca tuvimos respuestas, se nos venció el contrato al principio del alcalde David Collado cuando se está a punto de vencer, buscamos renovarlo y como dice el contrato que tenemos la prioridad, nos dijeron que renovarían, depositamos todos los documentos requeridos y lo que hicieron fue bloquearnos el pago”, dijo.

La pasada semana el Concejo de Regidores aprobó La resolución 9/2021 en la que “se le otorga poder amplio y suficiente como en derecho fuere necesario a la alcaldesa Carolina Mejía a fin de emprender todas las acciones legales por ante los tribunales de la República o cualquier organismo del sistema de justicia, tendente a la recuperación de los locales comerciales ubicados en el Parque Mirador Sur, The Garden, Anacaona Gardens, S.A. y Asadero del Parque Bar & Karaoke”.

Por su lado, el presidente el Concejo de Regidores, Elías Reynoso dijo que aprobaron la resolución para que la Alcaldía pueda actuar y se pueda llegar a un acuerdo porque alegadamente los propietarios de los negocios no están pagando las rentas que corresponde.

“Los contratos vencidos, hay que renovarlos para nuevos convenios, al parecer, no han vuelto a pagar, le pagan a veces poca cosa a la ciudad. Quizás lo que busca la administración no es quitárselo, sino llegar a un acuerdo, el poder otorgado no es para atropellar, ni sacarlos por sacarlos, niño que se cumpla el contrato”.