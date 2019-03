$!Avances, retrocesos y frenos de la Ley 63-17 de tránsito

El pasado 24 de febrero se cumplieron dos años de la promulgación de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que generó grandes expectativas en la población, pero que algunos actores consideran que hay rezago en la aplicación de muchos de sus mandatos.

Esta legislación comenzó a ejecutarse luego de la designación de la ingeniera Claudia Franchesca de los Santos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) mediante el decreto 237-17, del 3 de julio de 2017.

En estos dos años se ha estado trabajando en el levantamiento de información y definición de políticas y prioridades y como afirman los dirigentes Antonio Marte, Juan Marte y William Pérez Figuereo, la directora de los Santos ha tratado de cumplir con los mandatos de la legislación buscando el concurso de los transportistas.

Sin embargo, hay críticas por el proceso y como afirma William Pérez Figuerero, de la Central Nacional de Transportistas Unificados(CNTU), lo han sorprendido con temas como la resolución 02-19 sobre el uso de neumáticos y el plazo otorgado, así como el incremento en el monto de las multas por infracciones que están generando incertidumbre en el sector.

Entiende que hay retrasos en la puesta en funcionamiento del transporte escolar, en el régimen tarifario del pasaje, licitación de corredores y en el retiro de las chatarras, entre otros aspectos y considera que el INTRANT necesita herramientas y hasta un buen espacio físico para hacer un mejor trabajo.

Afirma que no hay una política de sacar un carro chatarra, que ese tema se ha quedado patinando en la Ley porque la legislación no ha tendido alcance en ese sentido y ni hablar del uso de alcoholímetro, de lo que dijo, no se habla.

“Se ha intentado avanzar y Claudia Franchesca ha tratado de hacer todo lo humanamente posible y nosotros nos hemos sacrificado para contribuir a organizarnos, ella ha estado trabajando en la organización, pero hay muchas cosas que todavía estaban a media, pero se puede decir que se ha avanzado en un 20% de lo que debería”, sostuvo.

Antonio Marte entiende que, por ser una ley nueva, 63-17 no se aplica en toda su dimensión, pero que la directora del INTRANT hace esfuerzos para que las cosas marchen a buen ritmo.

Ve como un “fracaso” de la legislación el hecho de que los actores principales, a los que él pertenece, alegadamente, no han sido tomados en cuenta a la hora de la toma de decisiones importantes.

Precisa que como organización se ha cooperado con el INTRANT y entiende que ha habido algunas cosas positivas que resaltar como es la aplicación de la prueba antidoping, la prohibición de las gomas lisas, pero que también hay males que no ha podido ser solucionar como la imposición de unas 10,000 multas arbitrarias.

Destacó el elemento educativo que prima en el proceso y que algunos conductores no se han adaptado.

“Tienen que acelerar más el fideicomiso con las organizaciones de tránsito, hay mucha atadura todavía y el caso nuestro que tenemos ya guaguas compradas para los corredores y no las hemos podido traer porque todavía no se llega a acuerdo debido a que se exigen demasiados requisitos”.

Juan Marte, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, considera que en estos dos años el INTRANT solo se ha dedicado a promover las relaciones públicas y asegura que hay más retórica que soluciones.

Dice que las autoridades responsables del transporte y el tránsito no tiene nada que exhibir, amén del trato fino de la directora ejecutiva Claudia Franchesca de los Santos a los transportistas.

“Todavía no se ha dado el primer paso para un plan real en la dirección, que esperamos los transportistas y el pueblo, que es el ordenamiento del sistema de transporte de República Dominicana con un plan concreto y nosotros los que vivimos en Santiago y los de la capital somos los que más esperábamos de esta ley”, afirmó Juan Marte.