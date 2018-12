Avenida Mella: Ni sombra de lo que un día fue

La famosa avenida Mella, ya no es, lo que fue.

Opinión de la experta

La arquitecta María Jiménez explicó que antes la circulación vehicular por esta avenida era de dos vías y que sus edificios estaban mejor cuidados que en la actualidad, por lo cual consideró que la afluencia de parroquianos se daba no solo para comprar en los distintos comercios, sino que también aprovechaban para pasear por el lugar y su bello entorno.

Los vendedores y mecánicos de relojes

Para el vendedor y reparador de relojes, Olivo Encarnación, propietario de uno de los negocios más prósperos, si se usa correctamente el poco espacio que hay para parqueos y si se les devuelve la belleza a los principales edificios emblemáticos; reacondicionándolos, la vía podría retomar parte del atractivo que un día tuvo.

Continuando el recorrido a pie, esta avenida que honra al padre de la Patria Ramón Matías Mella, se puede ver que todavía operan importantes tiendas de ropas y artículos del hogar, importantes supermercados, bancos comerciales, tiendas deportivas, farmacias, joyerías, restaurantes chinos, tiendas de accesorios y venta de celulares, entre otros.

“¡Qué va!... ya esto no es lo que era, la avenida Mella ha caído en más de un sesenta por ciento”, expresó el dueño de una legendaria relojería de la zona, el cual no quiso identificarse. En el trayecto fueron muchos los comerciantes que coincidieron con el vendedor de relojes, aunque en algunos casos apareció uno que otro que eligió ser optimista, al expresar que su negocio no lo mueve de este lugar y que confía en el despertar de la zona. Aparte de la dificultad que significa caminar por las aceras de la avenida Mella, entra al juego el factor de la inseguridad. La mayoría de los negocios que allí funcionan cierran sus puertas a la 6:00 de la tarde por temor a los desaprensivos que llegan desde los distintos barrios periféricos a cometer atracos.