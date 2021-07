$!Basura sigue arropando zonas de Santo Domingo Este

En el municipio Santo Domingo Este cada día aumentan los vertederos ocupando espacios en calles y aceras y contaminando, debido a que los camiones recolectores tardan hasta cuatro y cinco días para recoger los residuos.

Munícipes manifestaron su inconformidad con el alcalde Manuel Jiménez que, según dicen, no se preocupa por resolver el problema de la basura que se ha agravado en las últimas semanas.

María Viloria de la calle Respaldo Las Américas dijo que por la falta de recogida de los residuos, se han formado improvisados vertederos, principalmente en el kilómetro 14 de la mencionada vía.

Manifestó que como consecuencia del cúmulo de residuos, algunas personas se dedican a remover los escombros complicando el problema porque los perros esparcen la basura y las moscas y otras alimañas.

“Cuando llueve es lo grande porque toda esa basura corre por los contenes, los tapas y se inunda”, dijo.

De igual modo, hay numerosos vertederos en la avenida Antonio Guzmán Fernández, en Villa Carmen, carretera de Mendoza, Villa Faro, Alma Rosa, Los Mina, Villa Duarte y otras zonas.

Juan Sierra, de la avenida 25 de Febrero, próximo a la Villa Olímpica, dijo que ciertamente las autoridades se han descuidado y los vertederos cada día tienen más basura en las distintas esquinas de la vía.

“La verdad es que el camión venía, pero yo no sé lo que ha pasado en las últimas semanas que no se le ve y la gente tiene que sacar la basura porque no la aguanta en la casa”, expresó.

Para Aura Toribio, del sector Mandinga, es deplorable lo que está pasando porque en algunas partes de la principal carretera del sector, la gente tiene que caminar por la calle porque las aceras están llenas de basura.

Comunitarios del sector El Perla protestaron con la quema de basura en la calle principal debido a que la Alcaldía tiene semanas que no envía camiones al lugar.

“Nos vemos en la obligación de tirar la basura en las calles porque los camiones no vienen”, dijo uno de los manifestantes que no quiso identificarse.

Llegan camiones

El alcalde Manuel Jiménez informó que ya recibieron 10 de los 35 camiones adquiridos para recoger los residuos en el municipio y pidió confianza a los munícipes porque el problema será solucionado.

Indicó que los camiones serán incorporados de inmediato a las labores de recogida de residuos en la circunscripción 2, que es la que está bajo el control de la Alcaldía, porque las demás las manejan compañía privadas contratadas en gestiones anteriores.