Boca Chica comienza a desarrabalizar playa y los vendedores están contentos

Mayarí García estaba afanado la mañana de este miércoles derribando su caseta en la que trabajó durante 12 años y asegura que todo cambiará.

“Es un gran proyecto, esto nos beneficia en gran mayoría, pero también al país”, dijo, al tiempo que espera que los reubiquen en los próximos días.

Rafael Agramonte, otro vendedor de pescado y otros productos en Boca Chica, que aunque está contento con la nueva plaza, cree que la cosa no se hicieron como se debía, porque tenía dos locales, uno en el que trabajaba y otro alquilado y por este último no se le quiere entregar otra caseta nueva.

“Qué va a uno a hacer, me salían dos locales y solo me quieren entregar uno, lo tenía alquilado y una no me quieren dar la llave” sostuvo.

En tanto que el propietario del negocio conocido como “El Nativo” ve maravilloso el proyecto y destaca que ya Boca Chica no tiene caña ni ingenios del que se sustentaba la economía, pero que ahora es el turismo y si tienen playa en buenas condiciones podría incrementar el turismo.

A parte del problema que significaban los vendedores desorganizados, la contaminación de las aguas sigue siendo otro mal a enfrentar y se espera que las autoridades den respuesta al tema en los próximos meses.