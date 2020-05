$!Bomberos de diversos lugares del país se unen contra incendio de Duquesa

Manos solidarias se extienden hasta el vertedero de Duquesa donde más de 200 equipos mecánicos, de transporte, auxilio y 400 personas trabajan con intensidad día y noche para eliminar la humareda que todavía emana de los residuos sólidos del incendio originado en el botadero el pasado martes.

Cada día se incrementan las ayudas, como este martes que la región este aportó 10 camiones de bomberos, dos ambulancias y 150 hombres para auxiliar a sus pares del Gran Santo Domingo en el combate del incendio.

Se trata de unidades de Verón, El Seibo, San José de Los Llanos, Hato Mayor, Sabana de la Mar El Valle, Villa Hermosa, La Romana, San Pedro y Ramón Santana, encabezados por el intendente Juan David García de San José de los Llanos. De igual modo, hay bomberos de La Caleta, Baní y otras comunidades.

Además, están todos los días en el vertedero los intendentes o jefes de los bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme y de Santo Domingo Este, Javier Bueno, así como de otras localidades.

Aunque las autoridades hablan de que la situación está controlada en un 80%, sigue saliendo humo de las montañas de residuos como si se tratara de “fumatas”, los ánimos están más tranquilos en los rostros de quienes tienen la responsabilidad de retornar a Duquesa a la normalidad.

La apertura de accesos mediante trochas ha facilitado mantener a raya la propagación del incendio. Lugares donde solo entraban los tractores, ahora son caminos hasta donde pueden llegar los vehículos y desde esos espacios los bomberos pueden hacer mejor trabajo para eliminar los focos que van surgiendo.

Los camiones recolectores de residuos, siguen vertiendo en un espacio habilitado para eso fines de manera normal, mientras avanzan los trabajos para eliminar la humareda.

Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte asegura que con el trabajo que se está haciendo Duquesa no volverá a ser lo que era antes e incluso informó que debido al uso del caliche en diversos puntos se han aumentado los “tiros” o espacios de depósito de residuos que de tres, ahora hay alrededor de nueve, lo que permite trabajar con holgura.

El Ministerio de Obras Públicas, entidad que lleva el liderazgo de los trabajos, ya instaló dos campamentos desde los cuales se le da seguimiento las 24 horas a los trabajos utilizando tecnología de punta con drones.

“Yo no voy a descansar hasta el 2024, estoy aquí en la mañana a las once en la noche y estaré aquí hasta que Duquesa se convierta en un vertedero. Puede haber dinero, pero si no hay voluntad de las autoridades, si me ven con desinterés van a decir que soy “bultero”, ya yo mandé a eliminar los sacos y corbatas, ahora es camisa pantalones jean y tenis para ser un alcalde operativo no decorativo”, dijo Guzmán.

Indicó que este miércoles habrá una reunión ente los alcaldes de la Gran Mancomunidad, a fin de coordinar las ayudas.