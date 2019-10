Bomberos de Haina trabajan “a mano pelada”

María entiende que los bomberos del país deben ser parte de una unidad especial o pertenecer a un organismo que tenga autonomía financiera para no depender de los ayuntamientos que no cuentan con todos los recursos para apoyarlos no solo en la adquisición de equipos, sino en la alimentación y profesionalización de sus miembros.

Héroes anónimos

Durante los 21 días que duró el incendio de vertedero de Haina, los 16 hombres que se dedican a auxiliar a la ciudadanía jugó un papel muy importante porque estuvieron en medio de las llamas y el humo para extinguirlos con pocos equipos y en malas condiciones de trabajo.

Uno de ellos es el sargento Luis Carlos Arias, un joven de 20 años que “tragó” humo noche y día y que ahora dice sentirse “una gripecita”.

Aunque le gusta ser bomberos, está consciente de que es un oficio muy peligroso: “No tenemos seguro, si nos pasa algo tenemos que ir a un hospital público, yo antes tenía seguro cuando trabajaba en una empresa, pero me lo quitaron”, indica.

En el caso del segundo teniente Joel de Jesús Baez, llegó a ser bombero porque le gusta ayudar a los demás, para él es un honor ser bombero, un privilegio, pero tiene una peritación al presiente Danilo Medina: “Que el presidente nos tenga más pendiente porque somos un equipo que salvamos gente y propiedades, pero también nosotros corremos y no tenemos nada”.

“Yo me siento un chin sofocado, no he ido al médico y tengo tres hijos que los mantengo con los que gano aquí, este mes no pude pagar la luz, tuve problemas y tuve que buscar ayuda de mi suegra”, cuenta Cecilio de Jesús, un raso que duró casi todo el tiempo en medio del humo del incendio del vertedero.

El cabo Rafael Brito cuenta que lo que hacen es por amor, más que por lo que les pagan y aunque solo tiene 10 meses en el cargo ya ha tenido buenas experiencias, pero al mismo tiempo dice estar conscientes de que en Haina la peligrosidad para un bombero se multiplica por la densidad población y la alta concentración de industrias.

“Necesitamos más ayuda porque somos el municipio cabecera Haina tiene como 300 empresas y muchas tienen materiales peligrosos, somos bomberos de San Cristóbal, Nigua, El Carril todo eso lo atendemos, debíamos ser el cuartel más equipado”, considera.