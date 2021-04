$!CAASD explica cambio de plataforma provoca problemas de facturación

Señaló que en alrededor de 11 cañadas ya se están ejecutando los procesos de rehabilitación, por lo que proyecta que, en la presente gestión, se hayan concluidos los trabajos de entre 40 a 90 de estos lugares existentes en el Gran Santo Domingo.

“Nosotros esperamos en estos cuatro años poder terminar de 40 a 50 cañadas, sin embargo nuestro interés es concluirlas todas, pero no puedo asegurarlo y que luego me digan que prometí algo que no cumplí. Prefiero sorprender, pero mi interés es que el 100 por ciento estén lista en el 2024, esto beneficiará a más de 350 mil ciudadanos”, declaró.