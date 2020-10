Carolina Mejía: “Mi único miedo es dejar de hacer cosas para proteger a la gente”

Cuando se termine con el estudio que se hace en algunos sectores, como los sectores de los kilómetros de la carretera Sánchez, se empoderará a la gente para tener una ciudad más limpia porque, de acuerdo con la alcaldesa Mejía, “construir la ciudad que queremos no es solo responsabilidad de las autoridades, la población necesita poner de su parte”.

“Cuando yo digo que nos estamos preparando para estos próximos tres años y medio que me quedan es justamente con esos proyectos que ameritan una inversión importante, planificación importante, una ejecución presupuestaria importante y ahí entra la iluminación, y entra tanto en la parte de la competencia propia nuestra, como de la competencia compartida”.

Para la primera alcaldesa del Distrito Nacional, iniciar una administración en medio de una pandemia como el COVID-19 ha sido un gran reto y desafío, pero que no han limitado su visión de ciudad, la que quiere para ella y para todos.

Dirigente política y alcaldesa

La alcaldesa del Distrito Nacional destacó el trabajo de la Mancomunidad de Santo Domingo en la solución de los males que les son comunes con la activa participación de los alcaldes, incluidos lo que no son de su partido con el único propósito de mejorar su trabajo en favor de los munícipes.

En su doble condición de alcaldesa y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno(PRM) Mejía siente la responsabilidad de no solo buscar el desarrollo y la mejoría de calidad de vida para los habitantes de su demarcación, sino de provincias como el Santo Domingo, San Cristóbal y otras, sirviendo el Distrito Nacional como ente motivador y de ejemplo.

El préstamo del BID para Ciudad Colonial

La pandemia y las finanzas del cabildo

Las limitaciones económicas tradicionales de las alcaldías se han visto impactadas por la pandemia del coronavirus y la ciudad de Santo Domingo no ha sido la excepción. De acuerdo con Carolina Mejía se ha dejado de recibir ingresos importantes, no obstante, asegura, que eso no ha impedido que puedan hacer el trabajo que se habían propuesto en la ciudad.

“Tú sabes que siempre los ayuntamientos hemos tenido limitaciones serias con relación al presupuesto como gobierno más cercano a la gente, las personas te manifiestan todas las necesidades sentida que tiene y quieren que le demos solución, lógicamente hay una limitante a nivel presupuestario, esa la verdad”, sin embargo, destaca el apoyo que reciben de entidades del sector privado en los distintos proyectos que realiza la Alcaldía.