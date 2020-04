$!Casa Rosselló en Constanza: Integración al patrimonio cultural de la nación y el TC

Valor histórico

El valor histórico de una casa justifica que sea preservada como patrimonio histórico, como ha reconocido el Tribunal Constitucional (sentencia TC/107/18, del 1 de mayo de 2018), pero esa condición tiene que ser determinada previamente para que su preservación tenga asidero legal. Los elementos del patrimonio cultural de la nación son inicialmente pasivos; existen independientemente de la selección que una comunidad hace de ellos para su conservación y conocimiento a través de las generaciones, atendiendo a que su valor trasciende su uso o su función primitiva. Al reconocimiento del grupo humano con dicha universalidad debe seguir una imprescindible intervención del Estado. La valoración social que no esté seguida de una valoración estatal se considera vacía y su fuerza se derrumba en tanto no adquiere el rango de norma jurídica. En otras palabras, un inmueble patrimonial no declarado Monumento Nacional por ley no se encuentra protegido en forma efectiva.