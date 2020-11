Cementerios de la Capital preparados para recibir hoy a deudos de fallecidos

“En los últimos dos años no tenemos un solo caso de atraco reportado, este un cementerio pequeño y a todos el que le pasa algo va a la oficina y nos los dice. Nosotros estamos ubicados en el centro de Cristo Rey, tenemos las paredes un poco bajitas y eso lleva a las personas que han tomado la decisión de consumir vicio, tiene facilidad de entrar, pero sin justificarlo, no han hecho daño a nadie”.

“Las personas que vengan este lunes pueden sentirse seguros, tenemos un equipo de seguridad, militares, el equipo de Ciudad Segura y los policías municipales de que trabajan día y noche, no esperamos la cantidad que venían en años anteriores pro lo de la pandemia”, indicó.

“Desde que asumimos el cargo, hemos prestado la mayor atención a los camposantos, pero aún no estamos satisfechos, vamos a continuar prestando los mejores servicios en esos espacios públicos para que cada vez tengan las mejores condiciones para beneficios de las familias que han sepultados a sus difuntos”, dijo la alcaldesa Carolina Mejía.

Muchas personas, aprovechando que el domingo es no laborable y de que el día de los fieles difuntos es este lunes y se trabaja, decidieron ir a limpiar las tumbas de sus seres queridos, a los que llevaron flores y prendieron velas y velones.

Pero para el párroco de Cristo Rey, padre José Luis Hernández vecinos del cementerio han denunciado que el camposanto es utilizado para fines reñidos con la Ley, que pese a que los cementerios deben estar cerrados a las 6:00 de la tarde, a altas horas de la noche se ven entrar y salir motocicletas.

El religioso informó que habló con la alcaldesa del problema y que lo remitió a la dirección General de Servicios Públicos, Gaspar Polanco, quien le informó que están tomando medidas para resolver los males de ese cementerio.

“Me dijo que no puede prometer que van a subir la verja porque ahora no tienen recursos, que ellos habían mandado a reforzar la seguridad y dio instrucciones para que ahí no entre nadie a partir de las seis de la tarde”, indicó.

Hernández manifestó que aunque el cementerio está limpio por ser la víspera del día de los Fieles Difuntos, luego que pase todo vuelven las maleza a arropar las tumbas porque eso pasa todos los años.

Otro administrador entrevistado fue Freddy Castillo, del cementerio de la Máximo Gómez, el cual dijo que la alcaldesa Carolina Mejía ha decidido mover lo que sea necesario para que esta semana ese camposanto y otros tengan las condiciones para que los familiares de los fenecidos los encuentren en óptimas condiciones.

Destacó que ahora el cementerio tiene las paredes más altas, cámaras de seguridad y un personal de vigilancia que se encarga de la seguridad no solo de los visitantes sino de las tumbas.

“Nosotros como administrador nos sentimos satisfechos con este apoyo que hemos recibido de la alcaldesa y también con los munícipes que cada día expresan lo bien que se sienten con la gestión que hemos visto haciendo en los camposantos”.