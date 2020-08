Centro de Operaciones de Emergencias: el legado de una entidad de servicio ciudadano

Un rostro familiar

Cuando se echan las palomas

El oficial dice sentirse satisfecho por los logros de los últimos 15 años y reconoce al equipo que lo acompaña de ser s de que hoy el COE sea una institución más fuerte y con mayor capacidad de respuesta a la ciudadanía.

¡Pero es hora de abrir espacios a otros! Méndez quiere disfrutar más de su familia, compartir más con sus siete hijos, pues en los últimos 15 años, dice que no ha tenido Semana Santa con sus seres queridos, no ha disfrutado de la Cena de Nochebuena, pues se pregunta cómo lo haría si tiene a su cargo un personal en las calles cuidando de la gente.

Informa que hace dos años solicitó su retiro del Ejército, ya no quiere ser militar porque entiende que cumplió su ciclo en la institución, lo que quiere es compartir con sus hijos, bañarse bajo la lluvia, irse a una playa, a no tener que irse al COE cada vez que se nubla o se anuncian lluvias o algún fenómeno atmosférico.

“Para vivir no necesito puesto, yo me adaptaré a lo que me salga de mi pensión y algo buscaré qué hacer soy abogado y tengo maestría en derecho civil... me siento satisfecho con lo que he logrado, y la parte económica ha quedado demostrado con la pandemia que no es lo más importante, el afecto de las personas, el cariño de la familia es lo más importante que debe tener un ser humano”, expresa.

Cuenta que cuando era un adolescente sufrió un accidente de tránsito, se fracturó una pierna y les hicieron varias transfusiones y con el tiempo se descubrió que se había contagiado de hepatitis C. Para él fue una gran experiencia porque buscó ayuda para contrarrestar la enfermedad, pero a excepción del entonces almirante Sigfrido Pared Pérez y del doctor Pérez Méndez poco apoyo recibió.

En medio de la satisfacción del deber cumplido, de algunos desengaños y de profundas reflexiones sobre lo más importante de la vida, este general quiere colgar su uniforme y dedicar más tiempo a su vida y a los suyos, pero deja claro que hasta su muerte será un servidor, un luchador por la vida.

“Que la población tenga en cuenta que lo que he hecho es por vocación, de servir. Siempre le di mi teléfono privado a la población y a los medios que es el 809 773-4447, ese es mi celular, el que yo pago ese número no lo voy a a cambiar y cuando la población necesite de mí, saben que tiene una persona que le va a responder la llamada”, afirma.