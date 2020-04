$!Choferes piden analizar costo del pasaje

Ante la caída, esta semana, del precio en el barril del petróleo en el mercado internacional, dirigentes choferiles se mostraron de acuerdo con una revisión del precio de los pasajes a partir de un encuentro con las autoridades que permita tomar en cuenta la actual situación.

Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), consideró que la situación generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 amerita un replanteamiento de todas las estructuras del transporte.

Recordó que ello implica no solo el precio del pasaje, sino, además, aspectos como los espacios en los vehículos para transportar pasajeros porque como en los carros del concho solo se puede montar dos personas atrás y una delante, eso reduce el ingreso de los choferes.

"Eso también implica readecuar al costo operativo, en eso el Gobierno tiene que sincerar los precios de los combustibles en consonancia con el barril del petróleo, pero también el precio del pasaje deber ser revisado", dijo.

Es partidario de que, con los actuales precios de los combustibles, el pasaje podría costar hasta 15 pesos, pero dijo que hay que tomar en cuenta que por las medidas del coronavirus y la Ley de Tránsito ahora tienen limitaciones para transportar pasajeros y eso impacta en los ingresos de los choferes.

Aprovechó para solicitar al Gobierno a que convoque al sector transporte y se puedan discutir esos y otros temas de interés para los choferes.

Por su lado, William Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), también es partidario de una revisión en el precio del pasaje ante la baja experimentada en el barril de petróleo.

Consideró que el sector empresarial y el Gobierno deben reducir un poco sus ganancias para beneficiar a los pasajeros.

"Nosotros, como CNTU, esperamos que este descenso que ha tenido el barril del petróleo a nivel internacional pueda repercutir en el precio de los combustibles en República Dominicana, y yo creo que no es como dice el ministro de Economía, que eso sería una catástrofe para República Dominicana”, acotó.

Estimó que, contrario a lo que creen funcionarios del Gobierno, esta baja en el precio del petróleo debe reflejarse en el valor de las gasolinas, el diesel y el gas propano.

Sin embargo, para Alfredo Pulinario (Cambita) en las actuales circunstancia no procede hablar de rebaja en el pasaje, porque, debido a que no hay pasajeros, los choferes están pasando hambre.

Demandó del presidente Danilo Medina a que convoque al sector choferil y se busque una solución al problema, porque puso como ejemplo que de 300 unidades de carros del concho solo funcionan 100 y con muchas limitaciones.

El dirigente choferil recordó que desde las medidas anunciadas por el Gobierno no han vuelto a trabajar y los pocos choferes que salen a la calle no consiguen ni para cubrir los costos de combustibles, por lo que estimó que hablar de reducir el precio del pasaje no procede.

"El que habla de rebajar el pasaje en este momento, no está en República Dominicana o no está pensando en el COVID-19, no es dominicano quien hable de eso ahora", dijo.