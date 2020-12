$!Cierran 13 negocios en Sánchez Ramírez por vender alcohol después de las seis de la tarde

La fiscalía cerró 13 negocios en municipios de Cotuí y Villa la Mata, en la provincia Sánchez Ramírez, por violar la medida que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas luego de las 6:00 de la tarde.

Los establecimientos clausurados son Chill Out Tapas and Grill, CBL Bar and Lounge, Tokio bar, Billar de Pocho, Saylly billar y cafetería, Terraza del Pinto en la Estación de expendio de combustible hermanos Contreras, cafetería hermanos Peña, la bomba de gasolina hermanos Peña y una barbería situada en el sector Libertad.

También fueron cerrados los negocios Cava Tapi, Doble J, Fronteo Bar, El Chulumpum, así como los colmados El Pozo y El Canal.

Todos estos locales fueron cerrados de forma temporal por violar las medidas protocolares establecidas por las autoridades y el decreto presidencial 698-20, que prohíbe la venta de bebidas alcohol después de las 6:00 de la tarde.

Además de los establecimientos clausurados, las autoridades retuvieron cinco vehículos por contaminación sónica.

El operativo fue encabezado por el Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio de Interior y Policías.