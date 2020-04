$!Cierran acceso al Distrito Nacional para evitar contagio del COVID-19

Conductores y choferes reaccionaron indignados por el bloqueo en el acceso a la ciudad por las avenidas Jacobo Majluta y Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte por lo que prevén un caos este lunes cuando los ciudadanos intenten llegar a sus trabajos.

Explicaron que no se avisó con tiempo el impedimento para que la gente no saliera, lo que ocasionó entaponamientos en las entradas de la ciudad, al menos desde Santo Domingo Norte al Distrito Nacional. No se informó si también se hará lo mismo desde Santo Domingo Este como ocurrió hace una semana.

“Esto es un desorden, una locura porque no han dicho que no se podía entrar a la ciudad”, dijo molesto Felicito Albuez, propietario de un vehículo privado.

Mientras que Lidio Ferreras dijo que las autoridades lo están haciendo mal porque si avisaran con tiempo la gente no se va a meter a un tapón a gastar combustibles para luego devolverse a su casa.

Una señora que no se identificó se preguntó cómo va a ser este lunes para que la gente vaya a trabajar si las entradas a la ciudad van a estar bloqueadas. La dama también fue devuelta del puente Francisco J. Peynado que comunica al Distrito Nacional con Santo Domingo Norte.

Los miembros del Ejército bloquearon ayer la entrada al distrito, principalmente por la avenida Jacobo Majluta y Villa Mella. Los vehículos que salían de la ciudad lo podían hacer sin ningún inconveniente, pero para entrar al Distrito tenía que justificarlo para que los militares los dejaran pasar.

Al Distrito Nacional entran todos los días cientos miles de personas que trabajan en ese territorio y la pregunta que muchos se hacen, los que vayan a sus trabajos que se les exigirá para dejarlos llegar a sus lugares de labores.

El Ejército informó que continuará hasta nueva orden el control de acceso en el Gran Santo Domingo, ciudades y municipios de todo el país.

“Los miembros de la institución están colocados en los peajes, autopistas y carreteras, realizando un servicio de reten en cumplimiento de las disposición del Señor Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, de controlar la circulación interprovincial y municipal innecesaria de los ciudadanos, como parte de las medidas tomadas por el gobierno, para evitar la propagación y el contagio del Coronavirus COVID-19”, indica.