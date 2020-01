$!Cierran cuatro colmadones por presencia de menores de edad

El Ministerio de Interior y Policía (MIP) informó este jueves que, a través del programa Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), procedió al cierre de varios negocios de expendio de bebidas alcohólicas, por la presencia de menores de edad, armas de fuego y obstrucción de la vía pública.



Según señaló un comunicado de prensa, los operativos fueron realizados en conjunto con la Procuraduría General de la República, representada por la magistrada Olga Diná Llaverías; directora nacional de la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes; el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, (Conani), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran), del Ministerio de Defensa.



Agregó que mediante los mismos fueron supervisados 32 negocios, de los cuales fueron cerrados por la presencia de menores y obstrucción de la vía pública el "Súper Colmado el Baratón AyE", "Colmado Cancino II", "Colmado el Rubio" y “Colmado La Tablita”, ubicados en Invivienda, Cancino, Urbanización Italia, y ensanche Felicidad, respectivamente.



Asimismo, fueron incautadas dos armas de fuego, una marca Carandai, serie No. G32064, en zonas aledañas al “Colmado Soto” (el mismo no fue notificado, puesto que el arma no estaba dentro del establecimiento), y la otra marca Bersa, serie No. 382993 , encontrada en el “Colmado La Tablita”. En tal sentido, el MIP informó que serán canceladas las licencias de porte y tenencia a los ciudadanos que se les incautó las armas de fuego.