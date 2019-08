$!Clases no inician en San Miguel, Los Alcarrizos, por mal estado de calle y falta de equipamiento

En el barrio Proyecto San Miguel, de Los Alcarrizos, no se ha iniciado el año escolar 2019-2020 por el mal estado de las calles que dan acceso a la escuela de tanda extendida María Montez y por falta de equipamiento del nuevo plantel.

Desde hace más de un mes que equipos trabajaban en el acondicionamiento de la calle frente al centro educativo, pero lo que se ha hecho es peor que lo que había, ya que ahora se hace un lodazal que no se puede caminar por el lugar.

Germán Solis dijo que las autoridades les pasaron un gredar a la calle que no tiene ni medio kilómetro, y ahora la gente no puede ni salir de sus casas cada vez que llueve. Los vehículos no pueden transitar si cae una llovizna.

El presidente Danilo Medina tenía previsto inaugurar el plantel antes de que se iniciara el año escolar, pero por falta de las calles no lo hizo, informaron moradores a Diario Libre.

“Hasta ahora lo que han hecho es empeorar la situación, la calle no era que estaba buena, pero no se hacía lodo como ahora. La escuela del sistema de la tanda extendida no está equipada, no han traído los ajuares, los pupitres, nada, los muchachos no han iniciado, muchos están inscritos, pero no iniciaron las clases”, dijo.

Francisco Javier, otro residente, explicó que el alcalde Junior Santos es el responsable de la situación porque el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a asfaltar las calles del sector, siempre que la alcaldía construyera las aceras y contenes y no lo ha hecho.

Mientras que Johnny Borges dijo que desde hace más de 20 años luchan por la construcción de las calles, pero no les hacen caso.

Con relación al inicio de la docencia, atribuyó la situación a las malas condiciones de las calles, pero además a que todavía no se ha terminado del todo la construcción de la escuela.

Deploró que la mayoría de los alumnos que fueron inscritos en ese plantel no son de la comunidad, pero tampoco se les ha dado participación a los profesores del sector, mucho menos a los obreros.

“Les damos un compás de espera, si no, nos vamos a empoderar. No es justo que la escuela sea para estudiantes de otros sectores, tampoco hay empleos de la comunidad y si no hay maestros, por lo menos los jornaleros”, dijo.