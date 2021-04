$!COE reporta 25 muertos en Semana Santa, ocho más que en 2019

El Centro de Operaciones de Emergencias(COE) informó que 25 personas fallecieron durante el asueto de la Semana Santa -ocho más que en 2019- y dentro del operativo desplegado por las autoridades 15 personas murieron dentro del dispositivo de las autoridades y 10 fuera del mismo, informó el director de la entidad, Juan Manuel Méndez.

Diez de los fallecidos fueron por motocicletas, cuatro por atropellamiento, seis en vehículos livianos y cinco por asfixia por inmersión. Las motocicletas continuaron siendo la principal causa de muertes y este año representaron el 50% del total de los 20 fallecido por accidentes.

Desde el inicio del operativo hasta el domingo se reportaron 163 accidentes de tránsito, con 236 personas afectadas. Del total de 163 accidentes, en 133 estuvieron involucradas motocicletas. En el 2019 los fallecidos dentro del operativo fueron 33 personas, los que comparados con los 25 de 2021 significa una reducción de un 24.3%, en el 2020 no hubo operativo por la cuarentena.

Al leer el cuarto y último boletín correspondiente al operativo “Semana Santa: un Compromiso por la Vida 2021”, Méndez informó que aproximadamente tres millones de personas se desplazaron por las calles y carreteras del país durante la Semana Mayor.

Aclaró que en el operativo se manejan cuatro variables que son accidentes de tránsito, intoxicación por alcohol, alimentos y asfixia por inmersión y aclaró cuando se considera un fallecido dentro del operativo y cuando no.

“Si hay un balneario clausurado por las autoridades y muere una persona, como el caso, por ejemplo, de la Presa de Tavera, que no es un balneario permitido, esa persona murió en Semana Santa, pero no murió dentro del operativo porque ahí no hay presencia de la autoridad para proteger, al igual que cuando ocurre un accidente de tránsito que no está en las principales vías del país”

Se ofrecieron 8,688 asistencias viales, 6,026 de salud, fueron rescatadas 35 personas de alta mar y balnearios, 57 menores extraviados fueron entregados a sus familiares para un total de 14,806 asistencias.

Los organismos de socorro atendieron 507 personas intoxicadas por alcohol y de esa cantidad 38 eran menores con edades entre 10 y 17 años. Un total de 241 personas resultaron intoxicadas con alimentos.

La mayoría de los accidentes se registraron en el Gran Santo Domingo, Puerto plata, Santiago y Barahona y ocurrieron entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.