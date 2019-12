$!Collado lleva mensaje de esperanza a niños del barrio 24 de Abril

El alcalde David Collado exhortó a niños del barrio 24 de Abril a prepararse para salir hacia adelante sin importar el lugar donde vivan, porque tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida.

Collado al hablar durante la entrega de la biblioteca municipal infantil “Letras Pequeñas”, dijo que los niños podrán realizar sus tareas escolares, así como leer libros de distintos temas que les permitirán desarrollar su intelecto.

“Lo hicimos pensando en que ustedes aquí deben tener todo lo que tiene una biblioteca en la circunscripción número uno o los sectores de clase media alta. Yo creo firmemente en la igualdad, nosotros creemos en no marginar a nuestros niños, en darle la oportunidad para que ustedes puedan vivir, soñar e innovar y salir hacia adelante”.

Manifestó que no importa el lugar donde vivan, siempre hay que prepararse para salir hacia adelante y les exhortó a que no permitan que nadie les diga que no se puede.

“Tengan siempre como meta el cielo, la cabeza siempre rondando por las nubes, pero sus pies firmes sobre la tierra, que con entrega, con persistencia y deseo, ustedes también podrán salir adelante”, indicó Collado.

Se trata de la segunda que entrega de biblioteca infantil “Letras Pequeñas” que realiza el alcalde de la Ciudad, de un total de seis que tiene en proyecto inaugurar antes de que concluya su administración en agosto del próximo año.

El espacio ubicado en la calle Barney Morgan número 122 consta de sala de tareas, mesa tipo taller, para grupos de ocho personas, ocho computadoras, estantes, casilleros, sillas libros, revistas.

Además, está equipado con aire acondicionado, baños sistema de data, abanicos de techo, cámara de seguridad y área de lectura para 40 niños.

En el acto estuvo presente el presidente de la empresa Claro, Rogelio Viesca Arrache, quien dispuso de internet gratis para la biblioteca, la empresaria Ligia Bonetti y representantes de las empresas Mejía Arcalá y Café Santo Domingo.

El alcalde David Collado dijo que constituye un orgullo la biblioteca municipal y la mejor inversión que ha hecho la Alcaldía porque los niños tendrán accesos a libros y computadoras.