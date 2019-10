Collado revela recibe oferta para candidaturas, pero que está pensando

“Yo simplemente estoy pensando”, así respondió el alcalde David Collado una pregunta periodística de que si aceptaría una candidatura presidencial o vicepresidencial para las próximas elecciones.

Collado dijo que por tercero ha recibido mensajes de varios partidos para que acepte candidaturas a la vicepresidencia de la República y que otras organizaciones ponen a disposición suya la candidatura presidencial por esos partidos.

“Al día de hoy puede decir frente a los medios de comunican, que no me eh reunido con ningún presidente de ningún partido político, que no he tendido conversación de negociación con ningún miembro de partido político al día de hoy”, dijo Collado.

El alcalde de Distrito Nacional habló con la prensa luego de dejar inauguradas varias obras en el sector La Puya de Arroyo Hondo, donde habló en pasado al evaluar el legado de su administración.

Indicó que se siente orgulloso de haber sido el alcalde de la ciudad de Santo Domingo por más de tres años, de ser dominicano y agradeció a la gente que, según dijo, lo ha ayudado a ser cada día mejor ciudadano y a conocer la sensibilidad de la gente.

“Yo puedo decir aquí que estoy preparado porque me entregué por esta ciudad, me entregué con amor, con determinación, trabajé lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado y domingo y no le cogí un centavo a nadie”.

Las obras:

El alcalde Collado inauguró la reparación de calles, Callejones, el remozamiento de parques y la reconstrucción de la cancha deportiva de La Puya a un costo de 1.7 millones de pesos.

Fueron asfaltadas los callejones Buen Vecino, Peluquería Morito, Orlando Martínez, Puerto Rico, López, Doña Yolanda, Hermanas Mirabal, El Macuto

De igual modo, en la calle La Vega Real fue solucionado un problema viejo de acumulación de agua cada vez que llovía y que dejaba a la gente atrapadas en su propia casa. En el lugar donde se estancaba el agua fueron construidos 5 pozos filtrantes, cinco colectores dobles, cuatro registros de agua con sus tapas y fueron limpiados 5 colectores.

Collado prometió continuar trabajando en ese sector para mejorar la calidad de vida de sus moradores.