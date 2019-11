Comunitarios de El Café de Herrera dicen: “Estamos desamparados”

Refiere que se han reunido en muchas ocasiones con el alcalde, Francisco Peña. “Son promesas que no cumplen, ese síndico de nosotros, lamentablemente, no cumple con nada, aquí nosotros en El Café estamos abandonados. Tenemos un sector desamparado por nuestras autoridades”, afirmó.

“Aquí estamos viviendo una situación muy difícil con la entrada de El Café, ese taponamiento desde las 6:30 hasta las 8:00 de la mañana es un caos totalmente, el taponamiento se produce por la estrechez de la calle, la avenida es muy pequeña y hace tiempo esperamos una promesa que no nos han cumplido, que es ampliar la entrada”, explicó a DL, la moradora.

Mientras que, en toda la vía principal que conecta con la calle Miguel Pérez, y los demás barrios de El Café de Herrera como son Villas del Café I, II y III, Las Casas de Canaán, Residencial Cassandra I, La Loma del Chivo, Residencial Doña Blanca, entre otras, coinciden con la solicitud de reivindicaciones sociales, que por más de 15 años amenazan con el desenvolvimiento y estabilidad de los moradores.

Dentro del paquete de denuncia resaltan la ausencia de infraestructuras educativas, deportivas y recreativas. “Aquí los jóvenes no tienen cancha para jugar, no tienen parque, esto es un desastre total. Y en la calle Principal tenemos un terreno que lo compró el Ministerio de Educación, que está siendo invadido y hemos hecho la denuncia en varias ocasiones a los medios de prensa y todavía no nos hacen caso”, la dirigente Laureano.

Asimismo, declaró: “Necesitamos la escuela, se quedaron muchos niños fuera de la primaria este año y hace mucha falta en el sector. Necesitamos una escuela urgente “,

La también agente de banca de lotería insistió que la comunidad posee un solo centro educativo de Intermedia conocido como el Liceo Carmen Luisa de Los Santos ubicado en la calle Central casi esquina Principal de El Café y, en la Escuela Rafaela Santaella, localizada a una distancia de un kilómetro, lo que “obliga a los niños a que se vayan en la mañana a pie hasta el kilómetro 12 de Haina”.

De los servicios de agua potable y energía eléctrica valoró que reciben casi 24 horas de suministro energético y que solo en la calle cuarta hace tiempo existen dos tuberías que no sirven porque “supuestamente” la Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD)

revisó y no tienen presión para mandar el líquido a los hogares.