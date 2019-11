Comunitarios de La Victoria claman vías de acceso

La Comisión de Acceso a la Circunvalación denunció que 22 comunidades del Distrito Municipal de La Victoria están incomunicadas por la falta de rampas de accesibilidad que conecten con la kilométrica vía principal.

Igualmente, agregaron que carecen de los servicios de agua potable, energía eléctrica y la referida incomunicación vial ha provocado un desgaste económico resultado del estancamiento en la producción diaria de la demarcación considerada como granero se queda sin transporte.

La denuncia fue realizada por la Coordinadora del Núcleo de las Mujeres Mata Mamón, Santa Hilaria Martínez quien advirtió que como munícipes viven tiempos difíciles y no descansarán hasta recibir respuesta satisfactoria a sus demandas.

“Estamos en reclamo de las vías de acceso hacia la Circunvalación. Están construyendo esta carretera y al Distrito Municipal de La Victoria, lo están dejando aislado de comunidades como Mata Mamón, El Ocho, Villa Primavera, Los Castillo, El Aguacate, Santana y El Siete”, explicó Hilaria Martínez.

“Esta falta de acceso y transporte no va a permitir llegar rápido a un centro de salud, al hospital. Nosotros hemos agotado todos los recursos con los ingenieros del Ministerio Obras Públicas y nos dicen que no tienen presupuesto para construirnos rampas en diferentes vías”, lamentó Martínez.

Finalizó que a partir de hoy, “estaremos en sesión permanente y si vamos a tener que hacer un campamento aquí, cocinar, dormir y bañarnos, vamos amanecer aquí. Porque sin acceso no hay progreso. Necesitamos el acceso para estas comunidades pobres y vulnerables que hoy la aíslan del desarrollo”.

Además, le acompañó el vocero de la Asociación Pro Circunvalación, Eduardo Vásquez quien informó que: “Estamos aquí representando a todas las fuerzas vivas del Distrito Municipal de la Victoria. Anunciamos públicamente que esta es la primera fase de acción que estamos agotando de diálogo con las diferentes autoridades y sin resultados positivos”.

“Esto ha sido un paro cívico en el día de hoy, sin embargo, el próximo Jueves tenemos un encendido de velas a partir de las 7:00 de la noche. Si no nos dan una respuesta esta semana, el lunes a más tardar, los trabajos de esta Circunvalación serán todos paralizados porque no vamos a permitir que se inaugure la Circunvalación y que no tengamos acceso al progreso”, adviritó Vásquez.

De su lado, el regidor, candidato a la Alcaldía por la Victoria, Miguel Antonio Saviñón (El Gringo), “si no nos dejan acceso a esta Circunvalación, el progreso no va a llegar porque nosotros somos más de 100 mil habitantes y si nos dejan sin producción gastaremos mucho combustible para que nuestros productos se puedan vender. Queremos que el avance llegue a nuestras comunidades y si el Ministerio de Obras Públicas no se pone de acuerdo con nosotros, no descansaremos hasta que se pongan de acuerdo no descansaremos hasta lograr nuestros objetivos”.