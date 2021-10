$!Construcción de una planta de tratamiento, un problema aún sin solución en El Seibo

La falta de construcción de una planta de tratamiento es una de las grandes problemáticas desde hace décadas sin resolver en la provincia de El Seibo, lo que ha provocado grandes desechos de aguas contaminadas que hacen mucho daño al medio ambiente y a la salud de la población.

La mayoría de esas aguas negras son descargadas en las diferentes cañadas de la ciudad, que a su vez van directamente a los ríos Soco y Seibo.

Esta situación conlleva un brote de enfermedades, lo que pone en peligro la vida de cada ciudadano.

Ante dicha realidad, el director provincial de Salud Pública, Víctor Joa, manifestó que la falta de un sistema cloacal en esta provincia, ocasiona una gran cantidad de enfermedades en la población.

Aseguró que esto produce que las personas sufran de afecciones como salmonelosis, proteus (bacterias que causan infecciones urinarias), problemas intestinales, amebas, entre otras.

“La situación es complicada, es de vital importancia la construcción de una planta de tratamiento en la provincia, porque todas esas aguas residuales tienen contaminadas las aguas de los ríos y ello provoca muchos problemas de salud en las personas”, manifestó.

De su lado, Juan Pradio Rojas, exencargado de saneamiento ambiental, en la Provincial de Salud, dijo que la construcción de un sistema cloacal es una de las primeras prioridades que demandada la comunidad.

“Aquí hay una enorme contaminación, los ríos Soco y Seibo están contaminados y no hay forma de evitar eso. No importa que el encargado de Medio Ambiente, haga operativos de limpieza en los ríos, porque eso no se resuelve de esa manera”, explicó.

Precisó que las aguas no tratadas de más de 14 cañadas desembocan en los ríos, puesto que esos arroyos son los que llevan todas las basuras y las heces fecales de la ciudad, por lo que, entiende ocasiona múltiples enfermedades.

Ante la falta de una planta de tratamiento en la ciudad, detalló que parece que la población no sabe la problemática que esto significa, puesto que se le ha dado importancia a otras obras de menos relevancia.

“La gente a pesar de lo grave que es esta problemática, no está en la mente de los seibanos y mucho menos en la mente de los principales dirigentes políticos”, sostuvo.

Dijo, además, que esta es una obra “millonaria”y debido a esto, “todos han hecho caso omiso” ante la situación. “Es tiempo de que se empiece a priorizar las verdaderas necesidades que tiene esta provincia”, puntualizó.