$!Construirán un helipuerto cerca del Acuario y otro en Barahona

El Departamento Aeroportuario se propone construir dos nuevos helipuertos en Santo Domingo Este y Barahona en el transcurso de este año, anunció su director, Marino Collante.

El de Santo Domingo Este estará en el litoral de la avenida España, al lado del Acuario Nacional. Será un poco menor que el que recientemente fue inaugurado por el presidente Danilo Medina en la Autopista 30 de Mayo, en el Distrito Nacional.

El funcionario informó que ya están casi listos los planos de la terminal para ser sometidos a la consideración del Ministerio de Medio Ambiente e indicó que el cabildo del municipiol, en la persona de su alcalde, le dio el permiso de no objeción a la obra.

Sin embargo, manifestó que la decisión deberá ser refrendada por el Concejo de Regidores y que para eso será sometido el proyecto para cumplir con los requerimientos de la Ley.

“El alcalde Alfredo Martínez cuando vio el de allá (del Distrito Nacional) me dijo allá se está necesitando un helipuerto de esa categoría porque la provincia ha crecido mucho, y yo le dije: no hay problema, si tú me donas los terrenos, lo hacemos, los buscó y como a los 15 días me llamó y me dijo, que te tengo los terrenos”, dijo Collante.

El helipuerto del Distrito Nacional, construido con un diseño aerodinámico que incluye modernas terminales y oficinas tuvo un costo de poco más de 45 millones de pesos y el que se proyecta en Santo Domingo Este tendría un costo un poco inferior, informó el director del Departamento Aeroportuario. Marino Collante indicó que también se construirá otro helipuerto por el Malecón de Barahona y se buscan terrenos para otra terminal de helicópteros en Santiago, debido a que en esa provincia aterrizan y despegan muchos helicópteros.

Aseguró que todas las terminales se construyen con recursos propios, del ahorro en el presupuesto del departamento que dirige. El diseño de cada uno es de la propia institución y responde a los más modernos estándares de calidad y modalidad en ese tipo de terminal para aeronaves.

En nuestro país sobrevuelan alrededor de 72 helicópteros, de acuerdo con datdos del Departamento Aeroportuario.